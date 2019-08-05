Потоп, байкеры и ДДТ. Фото и видео с самого мокрого фестиваля в Тамани

Краснодарский край

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С 1 по 4 августа в станице Голубицкой прошел байк-фестиваль «Тамань — полуостров свободы» 

Как писали Юга.ру, из-за шторма в последний день отменили выступления нескольких музыкантов, сотрудники МЧС досрочно закрыли фестиваль. По сообщениям очевидцев в соцсетях, волны размывали дороги и пляж, ветер разрушил сцену и сносил палатки. 

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что фестиваль закончился по плану, но погода внесла коррективы. 

В соцсетях байк-фестиваля некоторые посетители жаловались на организацию, и обсуждение в темах группы было удалено. Участники создали отдельную тему, первое сообщение в ней появилось 3 августа в 18:41.

Среди выступивших на фестивале музыкантов были группа ДДТ, The Rasmus, Lumen, Louna, Noize MC, Дельфин и еще несколько десятков исполнителей. Юга.ру собрали галерею фото и видео, как прошли эти выходные в станице Голубицкой.

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