Потоп, байкеры и ДДТ. Фото и видео с самого мокрого фестиваля в Тамани

View this post on Instagram

#мынетакиекаквсе #TAMANFEST #самыйгорячийфестивальроссии #тамань #таманьполуостровсвободы2019 #байкфест2019 #байкфесттамань2019 #рокжив #рокозависимые #Taman #ЯЕДУНАТАМАНЬ #ПолуостровСвободы #таманьполуостровсвободы #тамань2019 #таманьфест #байкфестивальтамань2019 #СамыйМодныйБайкФестивальРоссии