Молодожены, конкурсы и фуршет. В краснодарском парке пройдет забег в свадебном стиле

В Краснодаре 24 октября состоится забег на 5 км со свадебным дресс-кодом

Дресс-код мероприятия — праздничный. Организаторы советуют наряжаться в невест, женихов, гостей или тамаду. Интересно, что в забеге примут участие настоящие молодожены, которые недавно сыграли свадьбу.

Краснодарский беговой клуб «5 верст» анонсировал на 24 октября забег в стиле свадьбы и фильма «Горько». Участники пробегут 5 км в комфортном темпе.

Бегунов ждут конкурсы, шутки, музыка и фото, а после мероприятия — свадебный фуршет. С собой можно взять угощения и термосы с чаем.

Те, кто хочет участвовать в организации забега, могут записаться в волонтеры по ссылке.

Забег пройдет 24 октября, точка сбора — центральная аллея парка «Солнечный остров». В 8:45 начнется разминка, в 9:00 — старт. Подробности можно уточнить у организаторов.