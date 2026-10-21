Молодожены, конкурсы и фуршет. В краснодарском парке пройдет забег в свадебном стиле

Краснодарский край

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  • © Фото teksomolika, сайт magnific.com
    © Фото teksomolika, сайт magnific.com

В Краснодаре 24 октября состоится забег на 5 км со свадебным дресс-кодом

Краснодарский беговой клуб «5 верст» анонсировал на 24 октября забег в стиле свадьбы и фильма «Горько».  Участники пробегут 5 км в комфортном темпе. 

Дресс-код мероприятия — праздничный. Организаторы советуют наряжаться в невест, женихов, гостей или тамаду. Интересно, что в забеге примут участие настоящие молодожены, которые недавно сыграли свадьбу. 

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Бегунов ждут конкурсы, шутки, музыка и фото, а после мероприятия — свадебный фуршет. С собой можно взять угощения и термосы с чаем. 

Те, кто хочет участвовать в организации забега, могут записаться в волонтеры по ссылке

Забег пройдет 24 октября, точка сбора — центральная аллея парка «Солнечный остров». В 8:45 начнется разминка, в 9:00 — старт. Подробности можно уточнить у организаторов. 

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Молодожены, конкурсы и фуршет. В краснодарском парке пройдет забег в свадебном стиле
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