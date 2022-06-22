Организаторы фестиваля «Тамань» объявили о смене площадки. Раньше его хотели провести на особо охраняемой территории

Организаторы планировали провести фестиваль «Тамань — полуостров свободы» на территории Суджукской косы (эта территория имеет охранный статус), но его не согласовали

Ранее Юга.ру писали, что экологические активисты Новороссийска обратили внимание на то, что организаторы объявили о согласовании проведения фестиваля «Тамань — полуостров свободы» на территории Суджукской косы и начали продавать билеты. При этом согласования от министерства природных ресурсов края они не получили. Проводить такое мероприятие на территории особо охраняемой территории нельзя, так как это может причинить ущерб местной флоре и фауне. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.

22 июня в группе «ВКонтакте» организаторов появился пост, в котором говорится о смене площадки для фестиваля.