Организаторы фестиваля «Тамань» объявили о смене площадки. Раньше его хотели провести на особо охраняемой территории

Краснодарский край

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  • Международный байк-фестиваль "Тамань – полуостров свободы" в Веселовке © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Международный байк-фестиваль "Тамань – полуостров свободы" в Веселовке © Елена Синеок, ЮГА.ру

Организаторы планировали провести фестиваль «Тамань — полуостров свободы» на территории Суджукской косы (эта территория имеет охранный статус), но его не согласовали

Ранее Юга.ру писали, что экологические активисты Новороссийска обратили внимание на то, что организаторы объявили о согласовании проведения фестиваля «Тамань — полуостров свободы» на территории Суджукской косы и начали продавать билеты. При этом согласования от министерства природных ресурсов края они не получили. Проводить такое мероприятие на территории особо охраняемой территории нельзя, так как это может причинить ущерб местной флоре и фауне. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.

22 июня в группе «ВКонтакте» организаторов появился пост, в котором говорится о смене площадки для фестиваля.

«Министерство природных ресурсов Краснодарского края не согласовало проведение фестиваля… В ближайшее время будет анонсирована новая локация», — говорится в сообщении.

Юга.ру отправили официальный запрос в министерство природных ресурсов Краснодарского края 17 июня, но ответ еще не пришел. 

Напомним, что прошлый фестиваль «Тамань — полуостров свободы» прошел в августе 2019 года в станице Голубицкой. Из-за шторма в последний день отменили выступления нескольких музыкантов, сотрудники МЧС досрочно закрыли фестиваль.

Новороссийск Фестивали Экология

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Организаторы фестиваля «Тамань» объявили о смене площадки. Раньше его хотели провести на особо охраняемой территории

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