В Краснодарском крае в выходные обещают ливни, на побережье Чёрного моря штормовое предупреждение

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае 25 и 26 июня сохранится непогода. По краю пройдут ливни с грозами, в Чёрном море возможны смерчи, в Азовском море — шторм

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в Сочи. 25 июня в городе пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым ветром до 22 м/с . Из-за повышения уровня воды в реках возможен сход селей. 

«МЧС России обращает внимание гостей Краснодарского края о необходимости соблюдения мер безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номерам экстренных оперативных служб — 112, 101», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ливни с грозами обещают на всём Черноморском побережье, В районе Анапы 25 и 26 июня возможно формирование смерчей в море. В Новороссийске на море штиль, температура опустится до +22 °C днём и +15 °C ночью.

В Краснодаре ночью 24 июня и утром 25 июня сильный дождь, температура +23 °C днём, + 19 °C ночью. В воскресенье, 26 июня температура поднимется днём до +25 °C, пройдёт дождь с грозой.  

На Азовском побережье ветер до 25 м/с., дожди. По восточному побережью от Темрюка до Приморско-Ахтарска действует штормовое предупреждение. 

По данным Gismeteo, неблагоприятная погода в Краснодарском крае может сохраниться вплоть до июля. Синоптики прогнозируют постоянные ливни, местами с грозами, и сильный ветер. 

Ранее Юга.ру писали о том, что в Сочи смерч разрушил набережную, ливень затопил улицы. 

Азовское море Погода Черное море Штормовые предупреждения

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