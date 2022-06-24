В Краснодарском крае в выходные обещают ливни, на побережье Чёрного моря штормовое предупреждение

В Краснодарском крае 25 и 26 июня сохранится непогода. По краю пройдут ливни с грозами, в Чёрном море возможны смерчи, в Азовском море — шторм

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в Сочи. 25 июня в городе пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым ветром до 22 м/с . Из-за повышения уровня воды в реках возможен сход селей.

Ливни с грозами обещают на всём Черноморском побережье, В районе Анапы 25 и 26 июня возможно формирование смерчей в море. В Новороссийске на море штиль, температура опустится до +22 °C днём и +15 °C ночью.

В Краснодаре ночью 24 июня и утром 25 июня сильный дождь, температура +23 °C днём, + 19 °C ночью. В воскресенье, 26 июня температура поднимется днём до +25 °C, пройдёт дождь с грозой.

На Азовском побережье ветер до 25 м/с., дожди. По восточному побережью от Темрюка до Приморско-Ахтарска действует штормовое предупреждение.

По данным Gismeteo, неблагоприятная погода в Краснодарском крае может сохраниться вплоть до июля. Синоптики прогнозируют постоянные ливни, местами с грозами, и сильный ветер.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Сочи смерч разрушил набережную, ливень затопил улицы.