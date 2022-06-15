В Адыгее проведут фестиваль сыра после двухлетнего перерыва

В этом году двухдневный фестиваль адыгейского сыра пройдет в конце августа на Даховской поляне у хребта Уна-Коз. Это одно из главных событий в республике, у него даже есть статус «Национальное событие года».

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил будущий фестиваль сыра с правительством республики и «Союзом производителей продукции «Сыр Адыгейский». Он попросил продумать все детали праздника от ярмарки и дегустации до безопасности, развлечений и организации пространства. В частности, глава призвал ответственных за фестиваль взаимодействовать с туроператорами, устроить автостоянки, проложить пешие маршруты, разделить площадки.

«Фестиваль должен быть ярким и запоминающимся. Люди соскучились по празднику после двухлетнего перерыва из-за пандемии. Пусть программа будет креативной, чтобы каждого гостя включили в фестивальное действо, чтобы каждый почувствовал гостеприимство нашего народа, попробовал настоящий адыгейский сыр, познакомился с нашими традициями и культурой», — подчеркнул глава региона.