В Адыгее проведут фестиваль сыра после двухлетнего перерыва

Адыгея, Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В конце августа на Даховской поляне пройдет двухдневный фестиваль адыгейского сыра

В этом году двухдневный фестиваль адыгейского сыра пройдет в конце августа на Даховской поляне у хребта Уна-Коз. Это одно из главных событий в республике, у него даже есть статус «Национальное событие года». 

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил будущий фестиваль сыра с правительством республики и «Союзом производителей продукции «Сыр Адыгейский». Он попросил продумать все детали праздника от ярмарки и дегустации до безопасности, развлечений и организации пространства. В частности, глава призвал ответственных за фестиваль взаимодействовать с туроператорами, устроить автостоянки, проложить пешие маршруты, разделить площадки.

«Фестиваль должен быть ярким и запоминающимся. Люди соскучились по празднику после двухлетнего перерыва из-за пандемии. Пусть программа будет креативной, чтобы каждого гостя включили в фестивальное действо, чтобы каждый почувствовал гостеприимство нашего народа, попробовал настоящий адыгейский сыр, познакомился с нашими традициями и культурой», — подчеркнул глава региона. 

В Адыгее готовятся отпраздновать 100-летие:

К участию пригласят творческие коллективы и общественные организации — например, общество всадников «Шыу Хасэ». 

Территория ярмарки и фудкортов станет больше, чем раньше. В Адыгею приедут отечественные и зарубежные партнеры местных производителей. 

В ближайшее время организаторы должны определить точную дату и программу фестиваля. 

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Напомним, в 2020 году сыроделы республики добились запрета на использование бренда «Адыгейский сыр» компаниями из других регионов. Тогда же адыгейский сыр признали одним из лучших продуктов в России. 

Адыгейский сыр Курорты и туризм Мурат Кумпилов

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