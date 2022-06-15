В Адыгее проведут фестиваль сыра после двухлетнего перерыва
В конце августа на Даховской поляне пройдет двухдневный фестиваль адыгейского сыра
В этом году двухдневный фестиваль адыгейского сыра пройдет в конце августа на Даховской поляне у хребта Уна-Коз. Это одно из главных событий в республике, у него даже есть статус «Национальное событие года».
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил будущий фестиваль сыра с правительством республики и «Союзом производителей продукции «Сыр Адыгейский». Он попросил продумать все детали праздника от ярмарки и дегустации до безопасности, развлечений и организации пространства. В частности, глава призвал ответственных за фестиваль взаимодействовать с туроператорами, устроить автостоянки, проложить пешие маршруты, разделить площадки.
«Фестиваль должен быть ярким и запоминающимся. Люди соскучились по празднику после двухлетнего перерыва из-за пандемии. Пусть программа будет креативной, чтобы каждого гостя включили в фестивальное действо, чтобы каждый почувствовал гостеприимство нашего народа, попробовал настоящий адыгейский сыр, познакомился с нашими традициями и культурой», — подчеркнул глава региона.
В Адыгее готовятся отпраздновать 100-летие:
К участию пригласят творческие коллективы и общественные организации — например, общество всадников «Шыу Хасэ».
Территория ярмарки и фудкортов станет больше, чем раньше. В Адыгею приедут отечественные и зарубежные партнеры местных производителей.
В ближайшее время организаторы должны определить точную дату и программу фестиваля.
В следующем году гастрономический праздник хотят отметить с большим размахом — на Дегуакской поляне. В этом живописном месте на левом берегу реки Белой создают инфраструктуру для этнокомплекса, где реализуют разные масштабные проекты.
Напомним, в 2020 году сыроделы республики добились запрета на использование бренда «Адыгейский сыр» компаниями из других регионов. Тогда же адыгейский сыр признали одним из лучших продуктов в России.