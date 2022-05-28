В Адыгее готовятся отпраздновать 100-летие. Дни республики пройдут даже в Москве
Подготовку к празднику обсудили с заместителем Председателя Правительства России Дмитрием Чернышенко
К юбилейный год в республике планируют построить и реконструировать 160 объектов инфраструктуры.
Ход подготовки к празднику обсудили заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководители федеральных и региональных органов власти.
«Главное — чтобы жители республики могли почувствовать позитивный эффект от проделанной работы. При поддержке Правительства России ведется строительство и реконструкция 160 важнейших для граждан объектов. Это касается строительства школ, медицинских центров, поликлиник, ФАПов, дорог, работы по благоустройству — все, что соответствовало запросам граждан. Общая сумма финансирования из федерального бюджета на этот год составляет почти 15 млрд. рублей, а всего за три года с учетом дотаций республике было направлено около 55 млрд. рублей», — сказал Дмитрий Чернышенко.
К торжествам уже обновили ведущие учреждения культуры: картинную галерею, Адыгейский республиканский колледж искусств им. У. Тхабисимова, центр народной культуры, Адыгейскую республиканскую детскую школу искусств им. К. Тлецерука.
В республике подготовили специальные почтовые марки «100 лет Республике Адыгея», почтовый штемпель спецгашения и маркировочные открытки. Выйдут юбилейная медаль «100-летие образования Республики Адыгея» и серебряная монета.
В сентябре в Москве пойдут Дни Республики Адыгея и совместный концерт в Большом Кремлевском дворце творческих коллективов братских республик — Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачево-Черкесии.
Председатель Правительства России считает, что празднование юбилея должно привлечь к региону внимание со стороны инвесторов, в том числе и в сфере туризма.
Чернышенко также вместе с Главой республики Муратом Кумпиловым также посетили Центр управления регионом РА.
Руководитель ЦУР Адыгеи Казбек Коджешау отметил, что с ноября 2020 года в ЦУРе зарегистрировано более 32 тыс. обращений. Основные сферы, ктоорые волнуют жителей — благоустройство, здравоохранение, качество дорог и жилищно-коммунальных услуг.
«Данные, полученные из Центра управления регионом, являются для нас одним из главных ориентиров в ежедневной работе. Органам власти важен этот канал обратной связи с населением, мы видим его эффективность и готовы к наращиванию взаимодействия», — подчеркнул Мурат Кумпилов.
В рамках визита в Адыгею вице-премьер России Дмитрий Чернышенко посетил вместе с Главой республики Муратом Кумпиловым Центр управления регионом РА.
Руководитель ЦУР Адыгеи Казбек Коджешау доложил о работе с обращениями граждан из соцсетей и платформы обратной связи на портале Госуслуги, а также о структуре самих обращений в разрезе муниципалитетов.
Вице-премьер России отметил, что инструменты, созданных по всей стране ЦУРов, позволяют региональным органам власти эффективно налаживать обратную связь с населением.
«ЦУРы опередили время и сейчас являются важным звеном взаимодействия регионов с гражданами. Мы видим, что в Адыгее процесс выстроен и отлажен — количество запросов сравнительно небольшое. Это говорит о том, что население в целом удовлетворено состоянием социальной сферы, а возникающие проблемы решаются оперативно», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
Отмечено, что с ноября 2020 года в ЦУРе зарегистрировано более 32 тыс. обращений. Основные сферы, волнующие жителей республики — благоустройство, здравоохранение, качество дорог и жилищно-коммунальных услуг. Для работы с ресурсами ЦУР прошли обучение свыше 820 представителей республиканских и муниципальных органов власти для оперативного реагирования на запросы граждан.
«Данные, полученные из Центра управления регионом, являются для нас одним из главных ориентиров в ежедневной работе. Органам власти важен этот канал обратной связи с населением, мы видим его эффективность и готовы к наращиванию взаимодействия», — подчеркнул Мурат Кумпилов.
В ходе мероприятия вице-премьер РФ также подчеркнул, что с руководством республики достигнута договорённость о наращивании сотрудничества с Координационным центром Правительства России и максимально полном использовании представленных в нем цифровых инструментов.