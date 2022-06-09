В Краснодаре пройдет распродажа издательства «МИФ» с лекциями об искусстве и книгах

На выходных в краснодарском «Одном театре» проведут книжную распродажу и лекции о современном искусстве и истории книготорговли

11-12 июня в Краснодаре пройдет распродажа книг от издательства «МИФ», которое уже 17 лет выпускает необычные истории для детей, настольные игры и книги-квесты, бестселлеры и курсы про саморазвитие, бизнес, психологию, комиксы.

А за разговоры на мероприятии отвечает книжный магазин «Чарли».

В субботу 11 июня создательница лектория и театра «Ренессанс» в Краснодаре Дарья Феленкова обсудит с гостями, как понимать современное искусство. Начало в 15:00.