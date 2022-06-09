В Краснодаре пройдет распродажа издательства «МИФ» с лекциями об искусстве и книгах
На выходных в краснодарском «Одном театре» проведут книжную распродажу и лекции о современном искусстве и истории книготорговли
11-12 июня в Краснодаре пройдет распродажа книг от издательства «МИФ», которое уже 17 лет выпускает необычные истории для детей, настольные игры и книги-квесты, бестселлеры и курсы про саморазвитие, бизнес, психологию, комиксы.
А за разговоры на мероприятии отвечает книжный магазин «Чарли».
В субботу 11 июня создательница лектория и театра «Ренессанс» в Краснодаре Дарья Феленкова обсудит с гостями, как понимать современное искусство. Начало в 15:00.
Истории у камина:
В воскресенье 12 июня выступит основательница «Чарли» и ведущая подкаста об истории книготорговли «Мертвые книжники» Анна Кадикова. Она порассуждает об уроках истории в книжном деле, которые пригодятся в эпоху перемен — то есть, сейчас. Начало в 14:00.
Сама распродажа с десятком столов «МИФа» продлится два дня с 11:00 до 20:00 в «Одном театре» на Коммунаров, 268 В.
На выходных в Краснодаре планируют много мероприятий. Например, в кинотеатрах покажут фильм «Достучаться до небес» 1997 года, в Чистяковской роще пройдет спортивный праздник, в воскресенье можно посмотреть на развод казачьего караула. А в День России краснодарцев пригласили создать большой флаг из живых цветов.