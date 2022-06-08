В Краснодаре в кино покажут фильм «Достучаться до небес» 1997 года

В краснодарских кинотеатрах сети «Монитор» и «Формула кино» с 9 июня будут показывать немецкий фильм «Достучаться до небес» 1997 года

Повторный прокат приурочен к 25-летию культовой трагикомедии Томаса Яна. Главные роли в фильме исполнили Тиль Швайгер и Ян Йозеф Лиферс.

В центре сюжета оказываются двое неизлечимо больных мужчин. У Мартина неоперабельная опухоль мозга, а у Руди саркома кости на завершающей стадии. Оказавшись в одной палате, они ведут разговоры о своей незавидной доле. Неожиданно распятие, висящее над их кроватями, падает на тумбочку, и перед мужчинами предстает бутылка текилы.

Распивая мексиканский напиток, они выясняют, что Руди никогда не видел моря. Недолго думая, пациенты сбегают из больницы, угнав со стоянки раритетный Mercedes-Benz. Оказалось, что в багажнике автомобиля находится кейс с миллионом немецких марок, а сама машина принадлежит боссу гангстеров.

Фильм входит в топ-250 лучших лент по версии посетителей сайта «Кинопоиск». Билеты в продаже. Возрастное ограничение — 18+.