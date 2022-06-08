В центре Краснодара по воскресеньям снова проходит развод казачьего караула

С 5 июня в Краснодаре по воскресеньям в городе проводят развод почетного казачьего караула. Он начинается в 12:00 у здания ЗСК

По воскресеньям на улице Красной вновь можно будет увидеть церемонию «Час славы Кубани». В 12:00 развод казачьего караула начнется у Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского. Затем в сопровождении Государственного кубанского духового оркестра они промаршируют к памятнику Екатерине II. Там пройдет плац-концерт с фигурной маршировкой и демонстрацией приемов с оружием, говорится в сообщении Краснодарского творческого объединения «Премьера».

Церемонию в Краснодаре не проводили с 2020 года.