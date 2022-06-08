В центре Краснодара по воскресеньям снова проходит развод казачьего караула
С 5 июня в Краснодаре по воскресеньям в городе проводят развод почетного казачьего караула. Он начинается в 12:00 у здания ЗСК
По воскресеньям на улице Красной вновь можно будет увидеть церемонию «Час славы Кубани». В 12:00 развод казачьего караула начнется у Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского. Затем в сопровождении Государственного кубанского духового оркестра они промаршируют к памятнику Екатерине II. Там пройдет плац-концерт с фигурной маршировкой и демонстрацией приемов с оружием, говорится в сообщении Краснодарского творческого объединения «Премьера».
Церемонию в Краснодаре не проводили с 2020 года.
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Ранее Юга.ру писали, что на содержание кубанских казаков из краевого бюджета выделят дополнительные средства. Финансирование госпрограммы Краснодарского края «Казачество Кубани» до 2027 года выросло до 13,3 млрд рублей. Это на 91 млн рублей больше, чем выделяли ранее.
Напомним, в июне 2022 года кубанские парламентарии внесли в Госдуму РФ предложение сделать казачьи ЧОПы единственными поставщиками охранных услуг в стране.