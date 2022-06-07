Краснодарцев приглашают создать самый большой флаг России из живых цветов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Ylanite Koppens с сайта www.pexels.com
    © Фото Ylanite Koppens с сайта www.pexels.com

В Краснодаре в День России, 12 июня, создадут государственный флаг из 50 тыс. бутонов живых роз

Заявлено, что это будет самый большой национальный триколор. Чтобы зафиксировать рекорд, в кубанскую столицу приедут эксперты «Интеррекорда». Это международное агентство регистрации рекордов, которое фиксирует не только мировые, но и национальные достижения. В 2000 году было открыто представительство «Интеррекорда» в Москве, и уже 31 декабря зарегистрировали первый мировой рекорд в России — самый большой снеговик из мороженого.

Читайте также:

В создании флага на стенде размером 3 на 10 метров под руководством флориста-дизайнера Ивана Базина может участвовать любой желающий. Событие состоится с 7:00 до 9:00 на Главной городской площади (ранее — Театральная). Увидеть цветочный флаг России жители и гости Краснодара смогут в течение всего дня 12 июня.

Как сообщили в городской мэрии, цветы для живого «флага» специально выращивают на территории одного из кубанских питомников. В синий цвет треть из них окрасят не баллончиком, а с помощью пищевой краски — через стебель. Бутоны доставят в 700 специальных контейнерах.

Краснодар Праздники

Новости

В центре Краснодара, в микрорайонах Фестивальном и ХБК отключили горячую воду
Краснодарцев приглашают создать самый большой флаг России из живых цветов
В Анапе назначили нового межрайонного прокурора
В Краснодаре чиновники нашли 10 участков, где можно будет позагорать у воды. Но купаться там по-прежнему опасно
В Крымском районе двух полицейских будут судить за избиение задержанного
Из Сочи запустят авиарейсы в Иорданию

Лента новостей

«Несколько палаточек, пустой рынок и непонятно кому поющая девочка на сцене»
Сегодня, 13:21
«Несколько палаточек, пустой рынок и непонятно кому поющая девочка на сцене»
Рассказываем, что происходит на первой круглосуточной ярмарке Краснодара
Принцесса на коляске
Вчера, 12:12
Принцесса на коляске
Как в Анапе живут подросток с ДЦП и ее приемная мама
В Краснодаре снова будут отключать электроэнергию
Сегодня, 13:11
В Краснодаре снова будут отключать электроэнергию
Рассказываем, когда и на каких улицах

Реклама на сайте