Краснодарцев приглашают создать самый большой флаг России из живых цветов

В Краснодаре в День России, 12 июня, создадут государственный флаг из 50 тыс. бутонов живых роз

Заявлено, что это будет самый большой национальный триколор. Чтобы зафиксировать рекорд, в кубанскую столицу приедут эксперты «Интеррекорда». Это международное агентство регистрации рекордов, которое фиксирует не только мировые, но и национальные достижения. В 2000 году было открыто представительство «Интеррекорда» в Москве, и уже 31 декабря зарегистрировали первый мировой рекорд в России — самый большой снеговик из мороженого.

В создании флага на стенде размером 3 на 10 метров под руководством флориста-дизайнера Ивана Базина может участвовать любой желающий. Событие состоится с 7:00 до 9:00 на Главной городской площади (ранее — Театральная). Увидеть цветочный флаг России жители и гости Краснодара смогут в течение всего дня 12 июня.

Как сообщили в городской мэрии, цветы для живого «флага» специально выращивают на территории одного из кубанских питомников. В синий цвет треть из них окрасят не баллончиком, а с помощью пищевой краски — через стебель. Бутоны доставят в 700 специальных контейнерах.