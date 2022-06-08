Перед Днём России в Краснодаре пройдет несколько спортивных мероприятий

В Краснодаре в парке «Чистяковская роща» в пятницу, 10 июня, пройдет большой спортивный праздник, посвященный Дню России

Он стартует в 9:00. В программе — церемония открытия, фитнес-зарядка, легкоатлетический забег, соревнования по пионерболу, дартсу, выполнения нормативов комплекса ГТО, творческие мастер-классы.

Кроме того, как сообщил директор департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко, на эту неделю запланированы товарищеские матчи, открытые тренировки и внутришкольные эстафеты. Так, в поселке Колосистом на улице Звездной 9 июня в 9:00 стартует зарядка «cпорт#Zа#наших».

В дачном товариществе «Верхний казачий хутор» на улице Линейной, 51/А с 9 по 12 июня пройдет первенство в командных гонках по парусному спорту.

А вот какие еще мероприятия пройдут в Краснодаре.

10 июня в 10:00 начнутся спортивные соревнования «Веселые старты» — улица Чкалова, 93. В этот же день в 17:30 будет открытая тренировка по киокусинкай — улица Вавилова, 21.

На 11 и 12 июня с 10:00 запланировано первенство по гребному слалому — улица Парусная, 22.

12 июня в 9:00 начнется товарищеский матч по футболу — Покровские озера, улица Карасунская Набережная, 30.

В этот же день в 10:00 стартует турнир по всестилевому каратэ имени генерала Ермолова — СК «Екатеринодар», улица Восточно-Кругликовская, 66/1.

13 июня в 14:00 начнутся соревнования по баскетболу среди юношей до 13 лет — физкультурный комплекс по улице 70-летия Октября, 10/1.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в День России, 12 июня, создадут государственный флаг из 50 тыс. бутонов живых роз. В реализации триколора на стенде размером 3 на 10 метров под руководством флориста-дизайнера Ивана Базина может участвовать любой желающий.