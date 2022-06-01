В Краснодаре начали сносить часть недостроенной поликлиники, чтобы достроить. Ее строят с 2006 года

Ранее Юга.ру писали, что Министерство обороны РФ в 2006 году начало строить поликлинику на улице Писателя Знаменского в Краснодаре. Но стройку заморозили из-за финансовых проблем в 2010 году.

В 2016 году городские чиновники заговорили о сносе недостроенной поликлиники. Администрация обратилась в суд, но процесс проиграла. Через три года участок под поликлиникой решили перевести в муниципальную собственность. После этого суд признал здание бесхозным и передал права на него мэрии. Затем бывший мэр Краснодара поручил провести экспертизу здания и в 2020 году начать его достраивать. В марте 2020 года Первышов рассказывал о планах достроить объект в 2021 году.