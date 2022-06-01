В Краснодаре начали сносить часть недостроенной поликлиники, чтобы достроить. Ее строят с 2006 года
Власти Краснодара сообщили о сносе части конструкций недостроенной поликлиники в микрорайоне Гидростроителей
Ранее Юга.ру писали, что Министерство обороны РФ в 2006 году начало строить поликлинику на улице Писателя Знаменского в Краснодаре. Но стройку заморозили из-за финансовых проблем в 2010 году.
В 2016 году городские чиновники заговорили о сносе недостроенной поликлиники. Администрация обратилась в суд, но процесс проиграла. Через три года участок под поликлиникой решили перевести в муниципальную собственность. После этого суд признал здание бесхозным и передал права на него мэрии. Затем бывший мэр Краснодара поручил провести экспертизу здания и в 2020 году начать его достраивать. В марте 2020 года Первышов рассказывал о планах достроить объект в 2021 году.
В сентябре 2021 года в мэрии Краснодара сообщили, что эксперты утвердили проект больницы. Срок строительства поликлиники обозначили в 21 месяц. В конце декабря в краевую администрацию направили заявку на финансирование стройки. В январе 2022 года власти города сообщили, что в ближайшее время начнется реконструкция существующего здания. После всех работ там планировали открыть детскую поликлинику на 300 мест. Реконструкцию здания тогда оценивали в 649 млн рублей.
1 июня 2022 года мэр Краснодара Андрей Алексеенко написал в своем телеграм-канале о старте строительства детской поликлиники и опубликовал фото, на которых рабочие сносят часть здания.
«Пока рабочие разбирают конструкции прежней стройки, которые не соответствуют требованиям безопасности», — написал чиновник.
Завершить стройку теперь обещают к 2023 году, заработает детская поликлиника в 2024 году.