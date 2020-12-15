В Краснодаре более 17 лет не могут построить приют для животных. Теперь власти пообещали сделать сразу два, но когда — неясно
Власти Краснодара 14 декабря анонсировали создание двух городских приютов для бездомных животных
Летом в мэрии Краснодара обговорили возможность создания муниципального приюта для бездомных животных. Учреждение хотят построить в поселке Березовом на улице имени Скульптора Коломийцева, 30 [с 1965 года в Краснодаре жил и работал советский скульптор-монументалист Олег Александрович Коломойцев. Одна из его работ — скульптура «Созидатель» — установлена в микрорайоне Гидростроителей на улице Мачуги].
Площадь участка — более 13 га. Там смогут разместить 250 животных. Землю передали в пользование МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства». Теперь нужно спроектировать здание, а после выбора подрядчика начать строительство.
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Однако на планерке в мэрии Краснодара, которая прошла 14 декабря, власти сообщили, что этого приюта для города будет недостаточно, так как в год отлавливают 3 тыс. животных. Поэтому в краевой столице за счет инвестора собираются создать еще один.
Для строительства подбирается земельный участок ориентировочной площадью около 3 га. Сейчас разрабатывается дорожная карта со сроками и этапами стройки.
«Мы проработали вопрос по подбору участка. Нашли такой, который удовлетворяет требованиям, необходимым для проектирования и строительства объекта. В данный момент совместно подготавливаем дорожную карту со сроками, которые будут устраивать и нас, с учетом всех административных процедур, и инвестора. В скором времени представим её на рассмотрение», — рассказал директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов.
Отметим, что необходимость создания муниципального приюта для животных обсуждается краснодарскими чиновниками на протяжении многих лет.
Так, в 2003 году деньги на строительство приюта собирали общественники и активисты. В 2005-м приют начинали строить в поселке Южном. В 2007-м мэр Краснодара Владимир Евланов снова одобрил проект открытия приюта. В 2013-м городской приют для безнадзорных животных планировали сделать в районе ипподрома. Два года назад приют хотели построить в поселке Краснолит, а глава города Евгений Первышов поручал проработать финансовую возможность реализации проекта.
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