В Краснодаре более 17 лет не могут построить приют для животных. Теперь власти пообещали сделать сразу два, но когда — неясно

Летом в мэрии Краснодара обговорили возможность создания муниципального приюта для бездомных животных. Учреждение хотят построить в поселке Березовом на улице имени Скульптора Коломийцева, 30 [с 1965 года в Краснодаре жил и работал советский скульптор-монументалист Олег Александрович Коломойцев. Одна из его работ — скульптура «Созидатель» — установлена в микрорайоне Гидростроителей на улице Мачуги].

Площадь участка — более 13 га. Там смогут разместить 250 животных. Землю передали в пользование МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства». Теперь нужно спроектировать здание, а после выбора подрядчика начать строительство.

Однако на планерке в мэрии Краснодара, которая прошла 14 декабря, власти сообщили, что этого приюта для города будет недостаточно, так как в год отлавливают 3 тыс. животных. Поэтому в краевой столице за счет инвестора собираются создать еще один.

Для строительства подбирается земельный участок ориентировочной площадью около 3 га. Сейчас разрабатывается дорожная карта со сроками и этапами стройки.

«Мы проработали вопрос по подбору участка. Нашли такой, который удовлетворяет требованиям, необходимым для проектирования и строительства объекта. В данный момент совместно подготавливаем дорожную карту со сроками, которые будут устраивать и нас, с учетом всех административных процедур, и инвестора. В скором времени представим её на рассмотрение», — рассказал директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов.