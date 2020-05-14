В Геленджике будут судить застройщиков за хищение 960 млн рублей. Три года назад дольщики перекрывали трассу гробами

Прокуратура в мае направила в суд дело о хищении 960 млн у 271 дольщика в Геленджике

По версии следствия, четыре местных жителя от 32 лет до 41 года в период с 2011 по 2018 год без разрешений строили многоквартирные дома на улицах Красногвардейской, 79 и Первомайской, 13. Под видом работ они привлекли деньги 271 дольщика на общую сумму свыше 960 млн рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД Кубани.

Против мужчин возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничества, совершенные с использованием служебного положения в особо крупном размере). Их заключили под стражу, а также арестовали имущество. Материалы дела направили в Геленджикский городской суд. Расследованием дела занималось главное следственное управление ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.