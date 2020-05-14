В Геленджике будут судить застройщиков за хищение 960 млн рублей. Три года назад дольщики перекрывали трассу гробами
Прокуратура в мае направила в суд дело о хищении 960 млн у 271 дольщика в Геленджике
По версии следствия, четыре местных жителя от 32 лет до 41 года в период с 2011 по 2018 год без разрешений строили многоквартирные дома на улицах Красногвардейской, 79 и Первомайской, 13. Под видом работ они привлекли деньги 271 дольщика на общую сумму свыше 960 млн рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД Кубани.
Против мужчин возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничества, совершенные с использованием служебного положения в особо крупном размере). Их заключили под стражу, а также арестовали имущество. Материалы дела направили в Геленджикский городской суд. Расследованием дела занималось главное следственное управление ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
Читайте также:
Напомним, 14-этажный дом по улице Красногвардейской, 79 изначально строили без разрешения, а земля, на которой он стоит, была в федеральной собственности и предназначалась для размещения лабораторного корпуса. В 2012 году мэр Геленджика Виктор Хрестин перевел этот участок в категорию предназначенных «для размещения многоэтажного жилого дома», а в 2014-м за застройщиком признали права собственности на квартиры. В 2015 году президиум Краснодарского краевого суда отменил решение о признании права собственности, а также вынес решение о сносе.
Верховный суд отменил это решение и вернул дело в первую инстанцию, однако Геленджикский горсуд и Краснодарский краевой суд снова приняли решение о сносе.
После этого в июле 2017 года обманутые дольщики перекрыли трассу гробами, чтобы привлечь внимание властей. За это нескольких из них задержали. В начале августа того же года люди устроили согласованный митинг против мэра Геленджика Виктора Хрестина и судьи Елены Хахалевой. В ответ Хрестин возложил ответственность за текущие проблемы на покупателей жилья.