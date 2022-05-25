На Кубани обманутым дольщикам будут выплачивать компенсации из краевого бюджета. Но помощь получат не все
Обманутым дольщикам на Кубани решили выплачивать компенсации из бюджета края. Но мера поддержки рассчитана не на всех
Законопроект о помощи обманутым дольщикам из краевого бюджета приняли депутаты Законодательного собрания Кубани. Но получат деньги не все. Компенсация рассчитана только на тех, чьи дома не могут быть достроены и не могут претендовать на помощь федерального Фонда развития территорий.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что «проблему обманутых дольщиков нужно закрыть до 2023 года». Также он добавил, что в крае есть восемь домов, которые не могут претендовать на помощь Фонда развития территорий.
«Принятые изменения в краевой закон позволят компенсировать людям потери из краевого бюджета. На выплату для 66 дольщиков одного из проблемных жилых комплексов в Краснодаре до конца года направим 325 млн рублей. И такое решение должно быть по всем восьми домам, нужен единый алгоритм. Все дольщики должны получить компенсации», — отметил губернатор.
В пресс-службе краевой администрации сообщили, что на июньской сессии ЗСК выделят деньги на компенсации дольщика ЖК «Курортный берег». Еще 1 млрд рублей из бюджета внесут в фонд.
Кубанские власти уже не первый год собираются окончательно решить проблему с обманутыми дольщиками. В 2020 году Юга.ру собрали все обещания за 12 лет.