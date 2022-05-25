На Кубани обманутым дольщикам будут выплачивать компенсации из краевого бюджета. Но помощь получат не все

Краснодарский край

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  • © Фото ezps, freepik.com
    © Фото ezps, freepik.com

Обманутым дольщикам на Кубани решили выплачивать компенсации из бюджета края. Но мера поддержки рассчитана не на всех

Законопроект о помощи обманутым дольщикам из краевого бюджета приняли депутаты Законодательного собрания Кубани. Но получат деньги не все. Компенсация рассчитана только на тех, чьи дома не могут быть достроены и не могут претендовать на помощь федерального Фонда развития территорий.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что «проблему обманутых дольщиков нужно закрыть до 2023 года». Также он добавил, что в крае есть восемь домов, которые не могут претендовать на помощь Фонда развития территорий. 

«Принятые изменения в краевой закон позволят компенсировать людям потери из краевого бюджета. На выплату для 66 дольщиков одного из проблемных жилых комплексов в Краснодаре до конца года направим 325 млн рублей. И такое решение должно быть по всем восьми домам, нужен единый алгоритм. Все дольщики должны получить компенсации», — отметил губернатор.

В пресс-службе краевой администрации сообщили, что на июньской сессии ЗСК выделят деньги на компенсации дольщика ЖК «Курортный берег». Еще 1 млрд рублей из бюджета внесут в фонд.

Кубанские власти уже не первый год собираются окончательно решить проблему с обманутыми дольщиками. В 2020 году Юга.ру собрали все обещания за 12 лет.

Вениамин Кондратьев Обманутые дольщики Самострой

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