Краснодар получил 1 млрд рублей на покупку новых трамваев

В мэрии уже готовят документы для платформы госзакупок, с помощью которой выберут поставщика вагонов. Направить документы в краевую администрацию хотят уже на этой неделе, запустить конкурс — в июне, а в середине лета заключить контракт на поставку.

По словам директора департамента финансов Александра Чулкова, всего на свои нужды город получил 2,6 млрд рублей из казны Краснодарского края.

Краснодар принял 1 млрд рублей в качестве субсидии от краевого бюджета, чтобы закупить современные низкопольные трамваи с кондиционерами. В городе продолжают программу обновления городского электротранспорта.

В пресс-службе мэрии объяснили: сколько трамваев закупят и как скоро мы увидим их на краснодарских улицах, будет известно после публикации проекта на госзакупках. Трамвайная сеть Краснодара состоит из 16 маршрутов. Каждый день людей перевозят 228 вагонов. 103 из них закупили за счет краевого финансирования в предыдущие три года.

Ранее Юга.ру показывали, как собирают кондиционированные трамваи нового поколения на заводе в Челябинской области. В 2021 году журналисты спрашивали у экс-мэра Евгения Первышова, почему Краснодар не участвовал в федеральных программах по обновлению общественного транспорта, которые дали бы скидку на технику до 60%.