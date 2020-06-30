В Краснодаре вышли на маршрут новые трамваи. Как они выглядят?

В 2019 году в Восточное депо Краснодара поступило 35 новых трамваев. В 2020-м в городе продолжили обновлять общественный транспорт — в этот раз 35 новых трамваев с Усть-Катавского вагоностроительного завода должны появиться в Западном трамвайном депо.

Пять из них уже поступили в краевую столицу. Утром 30 июня два новых трамвая вышли на маршруты № 3 и 7 . Журналист Юга.ру побывал на презентации новых вагонов.

В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении (КТТУ) рассказали, что вагоны отличаются от тех, что поставляли ранее. Кресла сделали более удобными, а на заводе заменили краску для поручней — поскольку предыдущая портилась при дезинфекции. Кроме того, по просьбам работников КТТУ обновили систему микроклимата в кабине водителя, а отсек для сцепки вагонов перенесли в салон, чтобы оборудование находилось под рукой водителя. Внутри вагонов появился индикатор запаса песка в хранилище (с помощью песка обычно улучшают сцепление трамвая с рельсами).

В остальном трамваи не отличаются от тех, что поставляли в краевой центр в прошлом году. Там также есть система кондиционирования салона, механизмы для адресного открывания дверей, площадка для инвалидных колясок. В вагонах предусмотрены розетки, USB-разъемы для зарядки телефонов, радиоинформаторы для инвалидов по зрению и Wi-Fi.