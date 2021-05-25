Почему Краснодар не участвовал в федеральных программах по обновлению общественного транспорта? Объяснил мэр
Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал 25 мая, почему город не участвует в федеральной программе по закупке нового общественного транспорта
Что случилось? Издание «Блокнот» со ссылкой на свой источник сообщило в конце апреля, что Краснодар не будет участвовать в федеральных программах по обновлению общественного транспорта.
И что это значит? Муниципалитет не сможет закупить новые трамваи, троллейбусы и автобусы со скидкой 60%. В этом случае остальные средства компенсирует федеральный бюджет по программе «Модернизация пассажирского транспорта».
А почему не подали? Отказ краснодарских властей от участия в федеральном проекте связан с тем, что в городе нет денег, чтобы обновить транспорт. А именно обеспечить транспорт бесконтактной системой оплаты проезда, организовать выделенные полосы для общественного транспорта, соблюдать расписание и т.д.
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«На сегодняшний день для участия в программе подано 63 заявки. Краснодара в этом списке нет. В Москве это вызывает вопросы», — сообщил источник портала «Блокнот».
Он добавил, что участие в федеральных программах во многом зависит от инициативы региональных чиновников и от состояния транспортной инфраструктуры в городе. Если она в плохом состоянии, то шансы на поддержку снижаются.
А что сказали в мэрии Краснодара? По версии заместителя главы Краснодара Дмитрия Логвиненко, необходимо иметь в бюджете 3 млрд 500 млн рублей для участия в федеральных проектах. Этих средств у города нет.
Так и все же, почему? 25 мая глава Краснодара Евгений Первышов объяснил, что софинансирование федеральных программ и регулируемый тариф — это большая нагрузка на бюджет города. Кроме того, чтобы соблюсти условия программы, нужно закупить определённый вид транспорта.
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«В федеральной программе при закупке машин есть определенные ограничения, связанные с узким рядом той техники, которую мы можем получить. Это важный аспект, потому что придётся перестраивать ремонтно-техническую базу и переучивать персонал КТТУ», — объяснил Первышов.
Мэр добавил, что в Краснодаре наладили сборку собственных троллейбусов. Первышов считает это выгоднее для городского бюджета. Но окончательное решение власти краевой столицы примут после того, как рабочая группа из Краснодара побывает в городах, которые уже участвуют в федеральном проекте.
Отметим, что власти Краснодара в середине мая планировали попросить ЗСК продлить программу обновления трамваев до 2024 года. Всего же за три года в городе за счет краевого бюджета для Краснодара купили 103 новых трамвая. Но этого недостаточно из-за строительства новых линий на улице Московской и проектируемых в Гидрострое и в Восточно-Кругликовском микрорайоне.