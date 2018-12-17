«В нем не мотор рычащий, в нем города душа». Жители Краснодара записали клип на гимн общественного транспорта

В пресс-службе МУП «КТТУ» пояснили, что песню написали участники конкурса на гимн общественного транспорта, который организовала компания «Электронный билет Кубани».

Съемки ролика проходили в октябре 2018 года. В качестве съемочных площадок использовали ремонтные цеха и общую территорию Восточного трамвайного депо. Также съемки проходили в вагонах, курсирующих по трамвайным маршрутам Краснодара.

Клип презентовали в рамках празднования 118-летия с даты запуска первых трамвайных линий в краевой столице, после официального открытия музейной экспозиции в холле МУП «КТТУ».

Как писали Юга.ру, в июле 2017 года на девяти автобусных маршрутах в тестовом режиме начала действовать бесконтактная оплата проезда. Осенью того же года проект начали внедрять во всех автобусах, трамваях и троллейбусах. В 2018 году планировалось запустить бесконтактную оплату в маршрутках.

В июле 2018 года мэр города Евгений Первышов заявил, что Краснодару на федеральном уровне подтвердили возможность получить субсидии на покупку новых трамваев. Городу выделят из краевого бюджета 3 млрд рублей на обновление подвижного состава общественного транспорта. Власти города планируют потратить эти деньги на покупку более 100 низкопольных трамваев.

12 декабря Первышов анонсировал повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте в 2019 году.