«В нем не мотор рычащий, в нем города душа». Жители Краснодара записали клип на гимн общественного транспорта

Краснодарский край

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  • © Скриншот из видео youtu.be/Vxw24JStAzA

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К 118-летию краснодарского трамвая музыкальный коллектив «Мама Russia» снял видеоклип на песню «Гимн транспорта».

В пресс-службе МУП «КТТУ» пояснили, что песню написали участники конкурса на гимн общественного транспорта, который организовала компания «Электронный билет Кубани».

Смотрите фоторепортаж:

Съемки ролика проходили в октябре 2018 года. В качестве съемочных площадок использовали ремонтные цеха и общую территорию Восточного трамвайного депо. Также съемки проходили в вагонах, курсирующих по трамвайным маршрутам Краснодара.

Клип презентовали в рамках празднования 118-летия с даты запуска первых трамвайных линий в краевой столице, после официального открытия музейной экспозиции в холле МУП «КТТУ».

Как писали Юга.ру, в июле 2017 года на девяти автобусных маршрутах в тестовом режиме начала действовать бесконтактная оплата проезда. Осенью того же года проект начали внедрять во всех автобусах, трамваях и троллейбусах. В 2018 году планировалось запустить бесконтактную оплату в маршрутках.

В июле 2018 года мэр города Евгений Первышов заявил, что Краснодару на федеральном уровне подтвердили возможность получить субсидии на покупку новых трамваев. Городу выделят из краевого бюджета 3 млрд рублей на обновление подвижного состава общественного транспорта. Власти города планируют потратить эти деньги на покупку более 100 низкопольных трамваев. 

12 декабря Первышов анонсировал повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте в 2019 году.

Конкурсы Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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