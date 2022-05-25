В Краснодаре бывшего топ-менеджера «Россети Кубань» осудили за десятки миллионов рублей взяток

25 мая Первомайский районный суд Краснодара заявил о приговоре Максиму Щепакину. В этом деле были десятки миллионов рублей, дорогие часы и тайник на кладбище

С чего все начиналось. Напомним, в сентябре 2020 года следственный комитет Краснодарского края сообщил об уголовном деле против заместителя генерального директора ПАО «Россети Кубань». Мужчину подозревали во взяточничестве. В кабинете сотрудника и у него дома провели обыски. Силовики нашли там 20 млн рублей, 100 тыс. долларов, около 10 люксовых часов. Тайник на кладбище. В ноябре 2020 года следователи вышли на тайник с деньгами, который, по версии следствия, подозреваемый спрятал на Славянском кладбище. Там он хранил более 50 млн рублей. Тогда следствие полагало, что деньги, спрятанные на кладбище, могли достаться заместителю гендиректора незаконно.

В чем суть дела. Уголовное дело против сотрудника «Россети Кубань» расследовалось по ч. 5 ст. 291.1 «Обещание и предложение посредничества во взяточничестве» и ч. 6 ст. 290 «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, совершенное в особо крупном размере» УК РФ. По версии следствия, в сентябре 2020 года мужчина предложил подчиненному помочь избежать уголовного преследования за 10 млн рублей. Деньги он пообещал передать «нужным людям». После такого предложения подчиненный сам пошел в полицию. Еще 10 млн рублей, по версии следствия, мужчина получил от коммерческой компании за помощь в увеличении мощности потребления электроэнергии.

Суд. 25 мая в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края назвали имя уже бывшего заместителя гендиректора «Россети Кубань» — Максим Щепакин. Там уточнили, что в Первомайском районном суде Краснодара Щепакина признали виновным в многомиллионном взяточничестве. Ему назначили восемь лет исправительной колонии строгого режима, со штрафом 60 млн рублей в качестве основного наказания. Также его оштрафовали на 65 млн 700 тыс. рублей — в качестве дополнительного наказания. Щепакина взяли под стражу в зале суда.