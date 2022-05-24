Бывший вице-губернатор Кубани получил условный срок за многомиллионное мошенничество
Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко обвиняли в мошенничестве и превышении должностных полномочий
Ранее Юга.ру писали, что Юрий Гриценко был заместителем губернатора региона по строительству, архитектуре, ГО и ЧС с октября 2015 года. В феврале 2017 года он стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Его допрашивали по делу о хищении 200 млн рублей, которые предназначались для строительства перинатального центра в Сочи. В мае 2017 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уволил Гриценко. Потом бывшего чиновника обвинили в хищении участка в центре Краснодара стоимостью более 40 млн рублей.
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24 мая 2022 года объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Гриценко вынесли приговор. Из решения судьи Ленинского районного суда следует, что бывший вице-губернатор сначала взял в аренду у администрации Краснодара земельный участок на улице Сосновой площадью 1,8 га, а потом незаконно выкупил его за 374 тыс. рублей и оформил на жену. При этом он оформил подложные документы о якобы строительстве на участке пяти жилых домов.
В 2017 году он поручил перевести строительной компании «Кубань» 200 млн рублей бюджетных средств со счета государственного учреждения «Краснодаркрайгосэкспертиза» для завершения проекта строительства перинатального центра в Сочи.
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«Средства переводились через Кубанский универсальный банк, который вскоре лишился лицензии. Пособниками при совершении должностного преступления выступили экс-директор бюджетного учреждения «Краснодаркрайгосэкспертиза» Людмила Панкратова и бывший помощник вице-губернатора Роман Щедров», — говорится в сообщении пресс-службы.
Во время суда бывший чиновник не признал вину. В итоге его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 4 ст. 286 «Превышение должностных полномочий» и назначили 4 года условно.
Людмила Панкратова и Роман Щедров также признаны виновными. Они получили по два года условно, с испытательным сроком 3 года.