На Кубани у Федоровского гидроузла перекрыли аварийный мост. Он связывал станицу Федоровскую и Краснодар

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта www.google.com/maps
    © Скриншот с сайта www.google.com/maps

19 мая в социальных сетях появилась информация о перекрытии моста через реку Аушедз на границе Абинского и Северского районов. Сегодня власти прокомментировали закрытие моста

19 мая телеграм-канал Kub Mash опубликовал видео с границы Абинского и Северского районов, где перекрыли мост через реку Аушедз. По этой дороге люди ездили в соседний Северский район и Краснодар. Рядом есть насыпная дорога, но ее размыло.

20 мая о причинах перекрытия рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

«По информации краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, в настоящий момент остается единственный путь из станицы Федоровской до Краснодара — через Крымск [это увеличивает дорогу на 60 км]. Мост через реку Аушедз, безусловно, будут восстанавливать, сейчас готовят соответствую документацию. Контракт на проведение работ планируют заключить осенью», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что рядом с мостом есть гравийная дорога (насыпная переправа), но безопасное движение по ней организовать невозможно.

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Ранее Юга.ру писали, что 22 апреля в Абинском районе рухнула дамба на Федоровском гидроузле (в районе хутора Прикубанского). Она снабжала водой рисовые чеки Красноармейского, Калининского, Абинского и частично Крымского районов. Там построили временную дамбу, но ее размыло. После этого Юга.ру полетали над Федоровским гидроузлом и сняли его с высоты птичьего полета.

27 апреля в Северском районе около поселка Ильского обрушился мост после того, как по нему проехал грузовик.

Абинский район Дороги Северский район

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