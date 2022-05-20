На Кубани у Федоровского гидроузла перекрыли аварийный мост. Он связывал станицу Федоровскую и Краснодар

19 мая в социальных сетях появилась информация о перекрытии моста через реку Аушедз на границе Абинского и Северского районов. Сегодня власти прокомментировали закрытие моста

19 мая телеграм-канал Kub Mash опубликовал видео с границы Абинского и Северского районов, где перекрыли мост через реку Аушедз. По этой дороге люди ездили в соседний Северский район и Краснодар. Рядом есть насыпная дорога, но ее размыло.

20 мая о причинах перекрытия рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

«По информации краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, в настоящий момент остается единственный путь из станицы Федоровской до Краснодара — через Крымск [это увеличивает дорогу на 60 км]. Мост через реку Аушедз, безусловно, будут восстанавливать, сейчас готовят соответствую документацию. Контракт на проведение работ планируют заключить осенью», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что рядом с мостом есть гравийная дорога (насыпная переправа), но безопасное движение по ней организовать невозможно.