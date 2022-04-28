В Северском районе обвалился автомобильный мост
28 апреля в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в районе поселка Ильского Северского района обвалился мост
По данным ЕДДС, обрушение случилось около 16:00. Поврежден оказался мост через реку Иль. Это дорога от поселка Ильского к станице Дербентской (не единственная дорога, есть объездная дорога через СНТ «Ведруссия»). Также рядом с мостом есть возможность организовать переезд через реку вброд. Глубина там не превышает 20 см.
По словам местных жителей, мост обрушился после проезда по нему грузовика.
На месте работают сотрудники МЧС: 22 человека, пять единиц техники. В результате случившегося никто не пострадал, говорится в сообщении ведомства.
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