В Северском районе обвалился автомобильный мост

По данным ЕДДС, обрушение случилось около 16:00. Поврежден оказался мост через реку Иль. Это дорога от поселка Ильского к станице Дербентской (не единственная дорога, есть объездная дорога через СНТ «Ведруссия»). Также рядом с мостом есть возможность организовать переезд через реку вброд. Глубина там не превышает 20 см.

По словам местных жителей, мост обрушился после проезда по нему грузовика.