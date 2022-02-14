На Кубани пожаловались на массовый мор рыбы у свалки. Глава Красноармейского района объяснил это погодой

В Красноармейском районе Кубани местные жители сняли на видео мертвую рыбу в каналах рисовых чеков. Они рассказали, что рыба гибнет недалеко от свалки

13 февраля инстаграм-аккаунт «region_123rus» опубликовал видео, снятое жителями Красноармейского района недалеко от станицы Полтавской. По словам автора ролика, недалеко от местной свалки в водоеме начала массово гибнуть рыба. На кадрах видно, как течение несет тушки мертвой рыбы. Также на воде видна пена неизвестного происхождения.

14 февраля в администрации Красноармейского района уточнили, что мертвую рыбу обнаружили в канале для сброса воды с рисовой оросительной системы.

«На небольшом участке у берега, обнаружено до ста штук погибшей рыбы. Мониторинг данного канала показал, что такая ситуация наблюдается лишь точечно, в одном месте, дальше по течению мертвой рыбы нет», — говорится в сообщении администрации.

Власти района добавили, что рыба могла погибнуть из-за недостатка кислорода в воде. Эту причину рассматривают в качестве предварительной.