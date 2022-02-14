На Кубани пожаловались на массовый мор рыбы у свалки. Глава Красноармейского района объяснил это погодой

Краснодарский край

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  • © Скриншот с видео пресс-службы администрации Красноармейского района
    © Скриншот с видео пресс-службы администрации Красноармейского района

В Красноармейском районе Кубани местные жители сняли на видео мертвую рыбу в каналах рисовых чеков. Они рассказали, что рыба гибнет недалеко от свалки

13 февраля инстаграм-аккаунт «region_123rus» опубликовал видео, снятое жителями Красноармейского района недалеко от станицы Полтавской. По словам автора ролика, недалеко от местной свалки в водоеме начала массово гибнуть рыба. На кадрах видно, как течение несет тушки мертвой рыбы. Также на воде видна пена неизвестного происхождения.

14 февраля в администрации Красноармейского района уточнили, что мертвую рыбу обнаружили в канале для сброса воды с рисовой оросительной системы.

«На небольшом участке у берега, обнаружено до ста штук погибшей рыбы. Мониторинг данного канала показал, что такая ситуация наблюдается лишь точечно, в одном месте, дальше по течению мертвой рыбы нет», — говорится в сообщении администрации.

Власти района добавили, что рыба могла погибнуть из-за недостатка кислорода в воде. Эту причину рассматривают в качестве предварительной.

«К сожалению, такое явление в мелких водоемах встречается нередко. Под толстым слоем снега или льда неотвратимыми темпами начинает погибать водная растительность, а затем рыба. Когда в районе началось таяние снега, а затем пошли дожди, потоком воды погибшую рыбу подняло со дна и течением вынесло к мосту через канал», — сказал глава Красноармейского района Юрий Васин. 

Красноармейский район Экология

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На Кубани пожаловались на массовый мор рыбы у свалки. Глава Красноармейского района объяснил это погодой
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