На Кубани пожаловались на массовый мор рыбы у свалки. Глава Красноармейского района объяснил это погодой
В Красноармейском районе Кубани местные жители сняли на видео мертвую рыбу в каналах рисовых чеков. Они рассказали, что рыба гибнет недалеко от свалки
13 февраля инстаграм-аккаунт «region_123rus» опубликовал видео, снятое жителями Красноармейского района недалеко от станицы Полтавской. По словам автора ролика, недалеко от местной свалки в водоеме начала массово гибнуть рыба. На кадрах видно, как течение несет тушки мертвой рыбы. Также на воде видна пена неизвестного происхождения.
14 февраля в администрации Красноармейского района уточнили, что мертвую рыбу обнаружили в канале для сброса воды с рисовой оросительной системы.
«На небольшом участке у берега, обнаружено до ста штук погибшей рыбы. Мониторинг данного канала показал, что такая ситуация наблюдается лишь точечно, в одном месте, дальше по течению мертвой рыбы нет», — говорится в сообщении администрации.
Власти района добавили, что рыба могла погибнуть из-за недостатка кислорода в воде. Эту причину рассматривают в качестве предварительной.
«К сожалению, такое явление в мелких водоемах встречается нередко. Под толстым слоем снега или льда неотвратимыми темпами начинает погибать водная растительность, а затем рыба. Когда в районе началось таяние снега, а затем пошли дожди, потоком воды погибшую рыбу подняло со дна и течением вынесло к мосту через канал», — сказал глава Красноармейского района Юрий Васин.