В Краснодаре строят жилье на участках для соцобъектов. Адвокат считает, что за выполнением генплана надо следить

В Краснодаре адвокат запустил петицию и призвал создать структуру, которая будет следить за выполнением генплана. Его возмутила жилая застройка на месте соцобъектов

Адвокат из Краснодара Юрий Гудков предложил создать структуру, которая будет следить за выполнением генерального плана города. По словам Гудкова, в кубанской столице никто не контролирует застройку и вместо соцобъектов возводят многоквартирные дома. Петицию с таким предложением мужчина разместил на сайте Change.org. Журналисту Юга.ру адвокат рассказал, что о проблемах реализации генплана он задумался после участия в судебном деле по оспариванию строительства многоэтажки на месте садика. Речь идет об участке по улице Агрономической 2/1 в районе Горхутора. Юга.ру рассказывали, что по генплану на участке запланировано строительство детского сада на 220 мест, но там начали рыть котлован под многоэтажку. Жители района пытаются противостоять стройке уже несколько лет.

«В этом районе проживают более 5 тыс. жителей и нет ни одного детского садика, школы и поликлиники. После этого аналогичную ситуацию я обнаружил в Фестивальном микрорайоне, где вместо соцобъекта выдано разрешение на строительство трех многоэтажных домов. К своему большому удивлению я позже выяснил, что у нас в городе никто не отвечает за реализацию генерального плана», — пояснил Гудков. В Фестивальном микрорайоне проблемным стал участок с кадастровым номером 23:433:0137001:627. Там по генплану запланирована стройка дошкольного учреждения на 125 мест. Но на данном месте уже стоит объект — три жилых многоквартирных дома, которые разрешено вводить в эксплуатацию. Также Гудков рассказал, что в микрорайоне Энка есть два земельных участка площадью 440 кв. метров и 464 кв. метров, разрешенные в использовании для строительства детской поликлиники. Но по его словам, возвести там такие объекты не получится из-за несоответствия требованиям строительства медучреждений.

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«По моему мнению, в Генеральном плане присутствуют ошибки, но их исправлением и проработкой должна заниматься отдельная структура. Проанализировав практику российских городов, в которых созданы структурные подразделения по реализации Генерального плана, пришел к выводу о том, что в этих регионах страны данное направление выстроено и действует гораздо эффективнее», — пояснил Гудков. Предложение о создании такой структуры мужчина направил в администрацию Краснодара, но ответа не получил и решил запустить онлайн-петицию. На момент написания новости ее подписали уже 123 человека.