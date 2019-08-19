«Чтобы Краснодар не прирос собачьей застройкой». Власти выбрали концепцию нового генплана Краснодара, которая учтет развитие соседних районов

На заседании краевого общественного градостроительного совета 19 августа выбрали одну из трех концепций развития Краснодара до 2040 года

Три концепции генплана разработчики — Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (ООО «НИИ ПГ») — представили в конце июля: компактную (ориентированную на рост города вверх), агломерационную (с учетом распространенной частной жилой застройки) и полицентрическую лучевую (равномерную, линейную от центра).

В качестве основной на заседании под председательством губернатора Вениамина Кондратьева выбрали агломерационную концепцию. Она предусматривает создание ядра агломерации в границах краевого центра с учетом развития близлежащих районов — Северского, Динского и Горячего Ключа.

«Сегодня рассматривать генплан Краснодара вне агломерации, которая потенциально может быть Краснодаром, будет неправильно. (...) Я бы не хотел, чтобы Краснодар прирос собачьей застройкой, которая сегодня уже отчасти начинает формироваться со стороны Динского района. Нам нужно очень внимательно подойти к этим территориям. Чтобы потом мы не решали проблемы, которые сегодня находятся в самом Краснодаре», — цитирует Кондратьева «Кубань 24».