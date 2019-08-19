«Чтобы Краснодар не прирос собачьей застройкой». Власти выбрали концепцию нового генплана Краснодара, которая учтет развитие соседних районов
На заседании краевого общественного градостроительного совета 19 августа выбрали одну из трех концепций развития Краснодара до 2040 года
Три концепции генплана разработчики — Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (ООО «НИИ ПГ») — представили в конце июля: компактную (ориентированную на рост города вверх), агломерационную (с учетом распространенной частной жилой застройки) и полицентрическую лучевую (равномерную, линейную от центра).
В качестве основной на заседании под председательством губернатора Вениамина Кондратьева выбрали агломерационную концепцию. Она предусматривает создание ядра агломерации в границах краевого центра с учетом развития близлежащих районов — Северского, Динского и Горячего Ключа.
«Сегодня рассматривать генплан Краснодара вне агломерации, которая потенциально может быть Краснодаром, будет неправильно. (...) Я бы не хотел, чтобы Краснодар прирос собачьей застройкой, которая сегодня уже отчасти начинает формироваться со стороны Динского района. Нам нужно очень внимательно подойти к этим территориям. Чтобы потом мы не решали проблемы, которые сегодня находятся в самом Краснодаре», — цитирует Кондратьева «Кубань 24».
Он призвал изучить генпланы указанных территорий, чтобы они были максимально интегрированы в городской генеральный план, были продолжением комфортного Краснодара.
Глава региона отдельно отметил важность индустриального развития краевой столицы и подчеркнул, что промзоны должны быть сосредоточены на окраинах агломерации.
Управляющий директор НИИ Павел Спирин сообщил, что новый генплан подготовят для дальнейшего согласования с министерствами и ведомствами края до конца года, передает пресс-служба краевой администрации.
Мэр города Евгений Первышов напомнил, что вместе с жителями специалисты провели анализ демографической, социально-экономической и градостроительной ситуации.
«На открытых встречах эксперты и жители рассмотрели каждую из сфер развития города. Онлайн-дневник разработки генплана, каждый шаг и этап размещаем на специальном сайте проекта, который оперативно обновляется», — напомнил Первышов.
Как сообщали Юга.ру, в последний раз генплан принимался в Краснодаре в 2012 году, он разрабатывался в 2007-2009 годах на основе данных 2007 года. Публичные слушания по изменению генплана стартовали в ноябре 2016 года. Проект изменений представили губернатору в декабре того же года, однако он не принял корректировки, так как они не в полной мере соответствовали требованиям жителей. После этого генплан отправили на доработку.
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