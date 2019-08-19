«Чтобы Краснодар не прирос собачьей застройкой». Власти выбрали концепцию нового генплана Краснодара, которая учтет развитие соседних районов

Краснодарский край

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На заседании краевого общественного градостроительного совета 19 августа выбрали одну из трех концепций развития Краснодара до 2040 года

Три концепции генплана разработчики — Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (ООО «НИИ ПГ») — представили в конце июля: компактную (ориентированную на рост города вверх), агломерационную (с учетом распространенной частной жилой застройки) и полицентрическую лучевую (равномерную, линейную от центра).

В качестве основной на заседании под председательством губернатора Вениамина Кондратьева выбрали агломерационную концепцию. Она предусматривает создание ядра агломерации в границах краевого центра с учетом развития близлежащих районов — Северского, Динского и Горячего Ключа.

«Сегодня рассматривать генплан Краснодара вне агломерации, которая потенциально может быть Краснодаром, будет неправильно. (...) Я бы не хотел, чтобы Краснодар прирос собачьей застройкой, которая сегодня уже отчасти начинает формироваться со стороны Динского района. Нам нужно очень внимательно подойти к этим территориям. Чтобы потом мы не решали проблемы, которые сегодня находятся в самом Краснодаре», — цитирует Кондратьева «Кубань 24».

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Он призвал изучить генпланы указанных территорий, чтобы они были максимально интегрированы в городской генеральный план, были продолжением комфортного Краснодара.

Глава региона отдельно отметил важность индустриального развития краевой столицы и подчеркнул, что промзоны должны быть сосредоточены на окраинах агломерации.

Управляющий директор НИИ Павел Спирин сообщил, что новый генплан подготовят для дальнейшего согласования с министерствами и ведомствами края до конца года, передает пресс-служба краевой администрации.

Мэр города Евгений Первышов напомнил, что вместе с жителями специалисты провели анализ демографической, социально-экономической и градостроительной ситуации.

«На открытых встречах эксперты и жители рассмотрели каждую из сфер развития города. Онлайн-дневник разработки генплана, каждый шаг и этап размещаем на специальном сайте проекта, который оперативно обновляется», — напомнил Первышов.

Как сообщали Юга.ру, в последний раз генплан принимался в Краснодаре в 2012 году, он разрабатывался в 2007-2009 годах на основе данных 2007 года. Публичные слушания по изменению генплана стартовали в ноябре 2016 года. Проект изменений представили губернатору в декабре того же года, однако он не принял корректировки, так как они не в полной мере соответствовали требованиям жителей. После этого генплан отправили на доработку.

Архитектура Горячий Ключ Динской район Краснодар Северский район

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