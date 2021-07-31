В Краснодаре построят многоэтажку на участке, выделенном под детсад. Или нет?

В Краснодаре на месте запланированного детсада строят многоэтажку. Юга.ру 30 июля спросили в администрации, есть ли у застройщика разрешение

Как писали «Аргументы недели», в Краснодаре, на улице Агрономической 2/1 на месте запланированного генпланом детсада на 220 мест компания «Монолит строй» роет котлован под многоэтажку. Разрешение на стройку администрация не продлила, но работы все еще продолжаются. Жители района пытаются противостоять стройке уже пять лет. Но застройщик из-за отказа городской мэрии предоставить территорию, обратился в Первомайский районный суд. В 2016 году суд не согласился с решением мэрии и власти были вынуждены сформировать и выдать участок, потому что ранее истец уже возвел дом на смежном участке и обладает первостепенным правом на аренду участка. Если застройщик имеет право на аренду, значит, застраивать территорию может на свое усмотрение. Жители Агрономической улицы считают формирование и выделение этого участка невозможным, потому что раньше там были хозяйственные постройки и гаражи, которые выделил совхоз своим работникам еще в 1973 году.

Кроме того, земля находится в зоне Ж-1.1, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, но по решению суда участок перевели в зону для строительства многоэтажных домов. Для этого нужно было соблюсти ряд процедур, предусмотренных законодательством, но с учетом решения суда от 2016 года изменение прошло без этих этапов. Затем был принят генплан Краснодара, согласно которому на этом месте должен быть детсад. Но застройщик все равно пригнал на участок строительную технику и начал работы. Затем там появился паспорт объекта, на котором написано, что на участке будет построен жилой дом согласно разрешению от 2018 года. Срок окончания строительства — второй квартал 2023 года. Однако разрешение с таким номером говорит о строительстве указанного объекта по адресу: ул. Агрономическая, 2/1, а срок действия данного разрешения — до августа 2020 года, который продлили, по информации Департамента архитектуры и градостроительства, лишь до 7 августа 2021 года.

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