Трамвай в Восточно-Кругликовский микрорайон решили строить по проезду Новосельскому

Новую трамвайную линию в Восточно-Кругликовский микрорайон буду строить по генплану. Это значит, что потребуется выкуп участков и снос домов

О строительстве трамвая в Восточно-Кругликовском микрорайоне стало известно еще в 2018 году. Ветка должна пройти по улице Красных Зорь от Достоевского по Российской, Жлобы, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы, Героев-Разведчиков с разворотным кольцом на Домбайской, 8/1 в Прикубанском округе. Протяженность линии составит примерно 9,5 км. Строительство хотели начать до 2023 года. Но некоторые жители высказались против проекта. Дело в том, что по генплану ветка должны пойти не по улице Жлобы, а по проезду Новосельскому. Из-за этого под снос попадают несколько десятков домов.

Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов говорил, что трамвай по частному сектору строить не будут, и обещал разобраться. После этого жители проезда не раз встречались с городскими властями, чтобы обсудить строительство по соседней улице Жлобы. Но есть и другая сторона — активисты и другие жители района говорят о необходимости трамвайной линии по Новосельскому. В пресс-службе мэрии Краснодара 18 апреля сообщили, что трамвайную линию решили строить в соответствии с генпланом, то есть по проезду Новосельскому. Если прокладывать линию по улице Жлобы, то она будет длиннее на 600 метров. Власти обещают изменить параметры автомобильной дороги. Предполагается, что если она не будет четырехполосной, то придется изымать меньше участков. Точное число участков, которое придется выкупать, станет известно после завершения разработки проекта планировки и проектно-сметной документации.