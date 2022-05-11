Ремонт улицы Циолковского в Краснодаре опять перенесли. Ее обещали отремонтировать в 2021 году

Участок краснодарской улицы Циолковского от Гастелло до Репина (410 метров дороги) должны были привести в порядок в 2021 году

Ранее Юга.ру писали, что летом 2021 года в бюджете города высвободились дополнительные деньги за счет работы с муниципальными облигациями. У города появились 400 млн рублей из-за разделения проекта реконструкции «Почтового тракта» на два этапа. Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов тогда сказал, что эти деньги «не должны у нас лежать мертвым грузом, потому что это заемные денежные средства, их необходимо в этом же году направить на строительство других объектов» . Освободившиеся деньги чиновники планировали направить на ремонт пяти участков дорог:

Улицу Московскую от Солнечной до Петра Метальникова (протяженность 2,5 км);

Улицу Мира от Кубанской Набережной до Привокзальной площади (2 км);

Улицу Циолковского от Гастелло до Репина (410 метров);

Улицу Октябрьскую от Ленина до Мира (320 метров);

Улицу КИМ от Степана Разина до Малой (275 метров).

В сентябре 2021 года в мэрии Краснодара журналисту Юга.ру сообщили, что в тот момент шла подготовка документации для проведения аукциона. Контракт с подрядчиком планировали заключить в ноябре, а завершить реконструкцию — в первом полугодии 2022 года. На этом участке дороги планируют сделать двухполосную проезжую часть, ливневки, пешеходный тротуар по четной стороне улицы вдоль детского сада, освещение и искусственную неровность в районе детсада. Также чиновники хотят сохранить и благоустроить зеленую зону, которая разделяет потоки автомобилей.

В феврале 2022 года в мэрии опять пообещали начать ремонт улицы. 11 февраля пресс-служба администрации сообщила, что ремонт начнется в июне этого года. Закончить работы планируют 31 декабря. Длина ремонтируемого участка уменьшилась с 410 метров до 344 метров.

В мае 2022 года житель Краснодара обратился к журналисту Юга.ру, чтобы уточнить сроки реконструкции этой части улицы. В мэрии города на запрос ответили, что уже выполнено проектирование объекта. «На его реализацию предполагается выделение средств из краевого бюджета. Предполагаемые сроки начала ремонта — вторая половина 2022 года», — говорится в сообщении мэрии.