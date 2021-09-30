Почему в Краснодаре не начался ремонт улицы Циолковского? Ответили чиновники

В мэрии Краснодара обещали, что в 2021 году приведут в порядок улицу Циолковского, но работы так и не начали. Узнали, в чем дело

Напомним, в мае бывший мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что благодаря работе с облигациями город получил дополнительные 400 млн рублей. За счет этих средств в 2021 году хотели отремонтировать пять участков дорог. В том числе 410 метров улицы Циолковского (от Гастелло до Репина).

Накануне читательница портала Юга.ру пожаловалась в редакцию, что ремонт улицы Циолковского так и не начался. Женщина отметила, что там находится детсад, к которому сложно подойти, как только в городе начинается непогода.

Журналист обратилась в пресс-службу администрации Краснодара, чтобы узнать, в чем дело. Там со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства подтвердили, что участок дороги отремонтируют за счет нового источника финансирования — облигационного займа.

Сейчас идет подготовка документации для проведения аукциона. Контракт с подрядчиком планируют заключить в ноябре.