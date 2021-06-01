Власти Краснодара нашли способ привести в порядок еще пять дорог в 2021 году

В мэрии Краснодара 31 мая решили дополнительно отремонтировать еще пять участков дорог за счет средств облигационного займа

На городской планерке в администрации Краснодара глава города Евгений Первышов объяснил, что муниципалитет получил дополнительные средства за счет работы с муниципальными облигациями. Деньги появились из-за разделения проекта реконструкции Почтового тракта на два этапа. Первый этап хотят реализовать в 2021 году, второй — в 2022-м. В связи с этим высвободились 400 млн рублей.

«С учетом того, что объект двухгодичный, эти денежные средства в размере 400 млн рублей просто физически в этом году освоить невозможно. Но они не должны у нас лежать мертвым грузом, потому что это заемные денежные средства, их необходимо в этом же году направить на строительство других объектов», — объяснил Первышов.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что в 2021 году решили отремонтировать еще пять участков дорог за счет высвободившихся средств: Улицу Московскую от Солнечной до Петра Метальникова (протяженность 2,5 км);

Улицу Мира от Кубанской Набережной до Привокзальной площади (2 км);

Улицу Циолковского от Гастелло до Репина (410 метров);

Улицу Октябрьскую от Ленина до Мира (320 метров);

Улицу КИМ от Степана Разина до Малой (275 метров).

Как напомнили в пресс-службе мэрии Краснодара, сейчас в городе за счет муниципальных облигаций также ремонтируют улицу 40-летия Победы, Черкасскую, Тополиную и проспект Константина Образцова. Кроме того, в 2021 году за счет облигаций запланирован ремонт улицы Автомобильной и первый этап реконструкции Почтового тракта.