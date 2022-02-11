В июне 2022 года начнут реконструировать улицу Циолковского. Участок планировали отремонтировать еще в прошлом году

Напомним, летом 2021 года бывший мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что город получил дополнительные деньги за счет работы с облигациями. На эти средства планировалось отремонтировать несколько дорог, в том числе улицу Циолковского от Гастелло до Репина.

Осенью редакции Юга.ру рассказали, что ремонт участка дороги на Циолковского так и не начали. Местные жители пожаловались, что там находится детский сад, к которому очень сложно подойти во время непогоды. Тогда журналистка Юга.ру спросила пресс-службу мэрии о начале ремонта. Там ответили, что подготавливают документацию для конкурса на определение подрядчика. В пресс-службе отметили, что реконструкцию планируют завершить в первом полугодии 2022 года.

Но 11 февраля мэрия сообщила, что начало ремонта стартует в июне этого года. Закончить работы планируют 31 декабря. Длина ремонтируемого участка составит 344 метра, хотя ранее говорили о 410 метрах.

Там хотят сделать двухполосную проезжую часть, ливневки, пешеходный тротуар по четной стороне улицы вдоль детского сада, освещение и искусственную неровность в районе детсада. Также планируют сохранить и благоустроить зеленую зону, которая разделяет потоки автомобилей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре начали ремонтировать дороги, на которых асфальт сошел вместе со снегом.