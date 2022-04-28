На улице Гомельской в Музыкальном микрорайоне Краснодара начали ремонт дороги

Краснодарский край

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  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

В мэрии Краснодара рассказали о начале ремонта проезжей части на улице Гомельской. Работы там планируют закончить до 1 мая

28 апреля пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что на улице Гомельской сделают ямочный ремонт и приведут в порядок дорогу, где она разрушилась.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства города сообщили, что для ремонта дорог в Музыкальном микрорайоне необходимы части земельных участков, находящихся в собственности жильцов многоквартирных домов. Собственники некоторых из них дали согласие на передачу земли в муниципальную собственность.

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По другим участкам идет процедура изъятия через суд. 12 участков уже изъято в собственность администрации. Еще по 30 процедура продолжается.

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Ранее Юга.ру писали, что в 2019 году мэрия Краснодара обнаружила, что половина дорог в Музыкальном микрорайоне никому не принадлежит. Тогда же городу начали передавать участки дорог. В 2020 году чиновники утвердили проект планировки, по которому 72 участка земли в Музыкальном микрорайоне попали под формирование дорог. При этом 55 из них относятся к многоквартирным жилым домам.

В 2021 году стало известно, что администрация планировала потратить около 1 млрд рублей на строительство дорог в Музыкальном микрорайоне.

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