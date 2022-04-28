На улице Гомельской в Музыкальном микрорайоне Краснодара начали ремонт дороги

В мэрии Краснодара рассказали о начале ремонта проезжей части на улице Гомельской. Работы там планируют закончить до 1 мая

28 апреля пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что на улице Гомельской сделают ямочный ремонт и приведут в порядок дорогу, где она разрушилась.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства города сообщили, что для ремонта дорог в Музыкальном микрорайоне необходимы части земельных участков, находящихся в собственности жильцов многоквартирных домов. Собственники некоторых из них дали согласие на передачу земли в муниципальную собственность.