Галопом по эпохам, или «Амнямания 2». В «Пятёрочке» можно собрать коллекцию персонажей разных времен и выиграть призы
В торговой сети «Пятёрочка» стартовала новая волна «Амнямании». За покупки в магазинах можно получать коллекционных Амнямов, а также участвовать в розыгрыше сертификатов, гаджетов и денежных призов. Акция продлится до 1 июня.
Ам Ням и компания
В центре вселенной «Амнямания» — полюбившийся покупателям персонаж Ам Ням. В этот раз он побывает в разных эпохах от древних цивилизаций до современности, где встретит много интересных героев. Например, Дино Няма из древнего мира, амбициозного фараона Хуфу Няма, отважного исследователя эпохи великих открытий Кэпа Няма, покорителя космических глубин Космо Няма, творческих личностей вроде Ноты Няма и Рифмы Няма и других.
Игрушки можно собрать, словно конструктор, а затем превратить в стильный аксессуар для рюкзака или одежды, добавив индивидуальности в свой образ. Специальный альбом с настольной игрой превратит коллекционирование в захватывающий квест, полный неожиданных открытий. А на сайте акции коллекционеров ждут полезные советы, увлекательные задания и невероятные истории, благодаря которым процесс сбора будет еще интереснее.
Сквозь эпохи — к подаркам
Собрать коллекцию просто: игрушка выдается за каждые 800 рублей в чеке с картой «Х5 Клуба» в магазине или за каждые 1200 рублей при заказе в «Пятёрочка Доставка». Фигурку также можно приобрести отдельно за 60 рублей.
В рамках акции все игрушки упакованы в экологичные бумажные флоупаки.
Дополнительные бонусы ждут покупателей товаров-партнеров, а также тех, кто регистрирует промокоды из упаковок. Это открывает доступ к еженедельным розыгрышам призов — сертификатов в «Пятёрочку», а также главного приза в размере 1 млн рублей.
Поклонники игр в жанре «три в ряд», а также все желающие могут сыграть в мобильную игру в приложении «Пятёрочки». За прохождение уровней разыгрываются не только бонусы, но и сертификаты в «Пятёрочку», М-Видео, Lаmoda, различные гаджеты и один из пяти главных призов — денежный сертификат на 100 тыс. рублей.
Добро вне времени
Покупатели магазинов «Пятёрочка» могут принять участие в доброй инициативе. При покупке трех леденцов «Конфетка доброты» выдается дополнительная игрушка, а 15 рублей с каждой покупки направляется в благотворительный фонд «Линия жизни», чтобы помочь детям, нуждающимся в психоневрологическом лечении.
Все подробности акции можно уточнить на сайте.