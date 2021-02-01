На строительство дорог в Музыкальном микрорайоне Краснодара хотят потратить около 1 млрд рублей

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 1 февраля обсудил строительство дорог в Музыкальном микрорайоне

Напомним, в 2020 году в Краснодаре утвердили проект планировки, по которому 72 участка земли в Музыкальном микрорайоне попали под формирование дорог. При этом 55 из них относятся к многоквартирным жилым домам. Первые участки передали муниципалитету жители двух домов на улице Есенина еще в ноябре 2019 года.

Глава Краснодара Евгений Первышов 1 февраля на аппаратном совещании напомнил, что муниципалитет уже забрал в собственность неразграниченные участки. Кроме того, многие частные собственники сами передали свою территорию городу. Теперь там освобождают землю от незаконно построенных ларьков и магазинов.

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Специалисты уже подготовили проект капремонта улицы Есенина. Для этого они определили участки дорог, которые надо привести в порядок в первую очередь, сделали и утвердили проект планировки, закрепили его в Генплане. По словам Первышова, самой главной проблемой остается передача земли муниципалитету собственниками многоквартирных домов. Из 55 домов это сделали лишь 3.

Мэр заявил, что, по подсчетам специалистов, на проектирование и строительство дорог в микрорайоне понадобится почти 1 млрд рублей.

«Денег этих сейчас в городском бюджете нет. Но мы их будем привлекать. И к этому моменту все вопросы с переводом земли в собственность муниципалитета должны быть полностью закрыты», — резюмировал глава города.

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Ранее Юга.ру рассказывали, что суды вокруг 17,2 га земли в Музыкальном микрорайоне длились несколько лет. В августе 2018 года Краснодарский краевой суд принял решение в пользу мэрии. В апреле 2019-го Верховный суд РФ окончательно подтвердил право муниципалитета на земельные участки.

Деньги Дороги Евгений Первышов Краснодар Музыкальный микрорайон

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