«Крюк» в 7 км: у Краснодарского водохранилища на неделю перекроют развязку на М-4 «Дон»

Пресс-служба «Автодора» сообщила, что с 24 апреля в районе Краснодарского водохранилища на трассе М-4 «Дон» изменится схема движения. Ограничения связаны с плановым ремонтом эстакады на развязке у аула Тугургой.

Работы продлятся неделю — до 30 апреля включительно. В этот период будет полностью перекрыт съезд с М-4 «Дон» на Южный обход Краснодара для тех, кто движется со стороны Джубги (по направлению в город). То есть водителям, следующим со стороны черноморского побережья, придется делать «крюк».