«Крюк» в 7 км: у Краснодарского водохранилища на неделю перекроют развязку на М-4 «Дон»

Краснодарский край

Распечатать

  • Вид на Краснодарское водохранилище от аула Тугургой © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года
    Вид на Краснодарское водохранилище от аула Тугургой © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

Съезд на Южный обход Краснодара закроют на неделю из-за ремонта эстакады. Объезжать участок придется через Тлюстенхабль

Пресс-служба «Автодора» сообщила, что с 24 апреля в районе Краснодарского водохранилища на трассе М-4 «Дон» изменится схема движения. Ограничения связаны с плановым ремонтом эстакады на развязке у аула Тугургой.

Работы продлятся неделю — до 30 апреля включительно. В этот период будет полностью перекрыт съезд с М-4 «Дон» на Южный обход Краснодара для тех, кто движется со стороны Джубги (по направлению в город). То есть водителям, следующим со стороны черноморского побережья, придется делать «крюк».

Схема движения

Схема движения

Как объехать перекрытый участок?

  • Двигаться дальше в сторону Краснодара мимо закрытого съезда.
  • Развернуться на следующей транспортной развязке — на 1342-м километре трассы (в районе поселка Тлюстенхабль).
  • Вернуться к Тугургою с противоположной стороны, там выезд на Южный обход останется открытым.

Этот маршрут составит около 7 километров. Из-за потока машин со стороны Адыгеи время в пути может существенно увеличиться. Ситуацию осложняет то, что ремонтные работы начнутся в пятницу, когда на выезде и въезде в город образуются пробки. В «Автодоре» водителям рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать возможные задержки в пиковые часы.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на четыре месяца ограничили движение на участке улицы Российской.

Автомобили Дороги Краснодар Краснодарское водохранилище Ремонт дорог Транспорт

Новости

«Крюк» в 7 км: у Краснодарского водохранилища на неделю перекроют развязку на М-4 «Дон»
«Кажется, вы используете VPN». Российские туристы за рубежом потеряли доступ к банкам, маркетплейсам и билетным сервисам
Сквер или набережная? Краснодарцам предложили выбрать территорию для благоустройства
Поезда в Краснодарский край опаздывают на семь часов из-за атаки БПЛА
Восемь отелей и 25 участков: суд изъял коррупционные активы в Архызе стоимостью 1,1 млрд рублей
«Раскаиваюсь в содеянном». Бывшая замгубернатора Краснодарского края Минькова признала вину по делу о мошенничестве

Лента новостей

Сквер или набережная?
Сегодня, 15:30
Сквер или набережная?
Краснодарцам предложили выбрать территорию для благоустройства
Галопом по эпохам, или «Амнямания 2»
Сегодня, 16:30
Галопом по эпохам, или «Амнямания 2»
В «Пятёрочке» можно собрать коллекцию персонажей разных времен и выиграть призы
«Начался сезон рисовой вони»
Сегодня, 11:42
«Начался сезон рисовой вони»
Краснодар 20 апреля затянуло смогом со стойким запахом гари

Реклама на сайте