«Крюк» в 7 км: у Краснодарского водохранилища на неделю перекроют развязку на М-4 «Дон»
Съезд на Южный обход Краснодара закроют на неделю из-за ремонта эстакады. Объезжать участок придется через Тлюстенхабль
Пресс-служба «Автодора» сообщила, что с 24 апреля в районе Краснодарского водохранилища на трассе М-4 «Дон» изменится схема движения. Ограничения связаны с плановым ремонтом эстакады на развязке у аула Тугургой.
Работы продлятся неделю — до 30 апреля включительно. В этот период будет полностью перекрыт съезд с М-4 «Дон» на Южный обход Краснодара для тех, кто движется со стороны Джубги (по направлению в город). То есть водителям, следующим со стороны черноморского побережья, придется делать «крюк».
Как объехать перекрытый участок?
- Двигаться дальше в сторону Краснодара мимо закрытого съезда.
- Развернуться на следующей транспортной развязке — на 1342-м километре трассы (в районе поселка Тлюстенхабль).
- Вернуться к Тугургою с противоположной стороны, там выезд на Южный обход останется открытым.
Этот маршрут составит около 7 километров. Из-за потока машин со стороны Адыгеи время в пути может существенно увеличиться. Ситуацию осложняет то, что ремонтные работы начнутся в пятницу, когда на выезде и въезде в город образуются пробки. В «Автодоре» водителям рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать возможные задержки в пиковые часы.
