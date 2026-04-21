Российские туристы за рубежом столкнулись с тем, что привычные отечественные сервисы — банки, маркетплейсы, агрегаторы авиабилетов — перестали работать при подключении к Wi-Fi в отеле или через местную мобильную сеть. При попытке зайти на сайт появляется заглушка с требованием отключить VPN. О проблеме 19 апреля сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на обращения путешественников.

Причина — новые требования Минцифры, вступившие в силу 15 апреля. Крупным онлайн-платформам поручили блокировать доступ пользователям с включенным VPN. Как пишет «Коммерсантъ», мера направлена на борьбу с анонимизацией трафика, однако на практике сервисы пошли по пути наименьшего сопротивления: отсекают весь иностранный трафик целиком, не отличая туриста с турецким Wi-Fi от пользователя, маскирующего свой IP.

Россияне за границей не могут оплатить коммуналку, купить обратные авиабилеты, заказать доставку родственникам и даже посмотреть отечественный сериал вечером в отеле. По данным АТОР, в странах СНГ подобных сбоев не наблюдается. Единственный рабочий вариант — подключение через роуминг с российской SIM-картой, но тарифы на него, по словам путешественников, оказываются в разы выше обычных.