«Кажется, вы используете VPN». Российские туристы за рубежом потеряли доступ к банкам, маркетплейсам и билетным сервисам
Отечественные платформы начали массово блокировать пользователей с иностранным IP-адресом — алгоритмы не отличают иностранный Wi-Fi от VPN
Российские туристы за рубежом столкнулись с тем, что привычные отечественные сервисы — банки, маркетплейсы, агрегаторы авиабилетов — перестали работать при подключении к Wi-Fi в отеле или через местную мобильную сеть. При попытке зайти на сайт появляется заглушка с требованием отключить VPN. О проблеме 19 апреля сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на обращения путешественников.
Причина — новые требования Минцифры, вступившие в силу 15 апреля. Крупным онлайн-платформам поручили блокировать доступ пользователям с включенным VPN. Как пишет «Коммерсантъ», мера направлена на борьбу с анонимизацией трафика, однако на практике сервисы пошли по пути наименьшего сопротивления: отсекают весь иностранный трафик целиком, не отличая туриста с турецким Wi-Fi от пользователя, маскирующего свой IP.
Россияне за границей не могут оплатить коммуналку, купить обратные авиабилеты, заказать доставку родственникам и даже посмотреть отечественный сериал вечером в отеле. По данным АТОР, в странах СНГ подобных сбоев не наблюдается. Единственный рабочий вариант — подключение через роуминг с российской SIM-картой, но тарифы на него, по словам путешественников, оказываются в разы выше обычных.
Блокируют и закупают:
Напомним, что в конце марта глава Минцифры Максут Шадаев поручил операторам связи ввести плату за VPN-трафик, а онлайн-платформам — закрыть доступ к сайтам для пользователей VPN. Тогда же Минцифры разослало компаниям методические рекомендации по выявлению VPN на устройствах. В документе само ведомство признавало, что задача «непростая».
Между тем правительство, по данным «Известий», разрабатывает специальный сервис, чтобы россияне за рубежом не теряли доступ к «Госуслугам» и другим ресурсам. Пока его не запустили, АТОР советует туристам брать с собой наличные в конвертируемой валюте, распечатывать все документы и не откладывать важные операции на последний момент. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом заявил, что информации о планах по введению ответственности за использование VPN сейчас нет.
Ранее в Госдуме заявляли, что в 2026 году в России не будут блокировать VPN. В январе стало известно, что Роскомнадзор потратит 2,27 млрд рублей на систему фильтрации трафика с использованием искусственного интеллекта для более эффективной блокировки VPN-сервисов.
