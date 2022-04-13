Варламов снял ролик про краснодарский пригород. Недавно его жители подали в суд на чиновников из-за разбитых дорог

Блогер и урбанист Илья Варламов приехал в Краснодар и снял ролик про поселок Российский. Сам поселок он назвал гетто

13 апреля на ютуб-канале блогера Ильи Варламова вышел ролик про пригородный поселок Краснодара. Это не первое видео Варламова про проблемы Краснодара. Два года назад он снимал видео про микрорайон Музыкальный (посмотреть видео можно здесь) и про проблемы города в целом — видео здесь. Очередной ролик Варламова посвящен поселку Российскому. Его жители хотят через суд заставить чиновников отремонтировать дороги.

Ранее Юга.ру писали, что жители поселка Российского, недовольные тем, как администрация города следит за дорогами, подали в суд на органы самоуправления. По данным сайта 93.ru, в заявлении говорится, что автомобильные дороги в поселке не соответствуют ГОСТу, из-за этого машины не могу по ней нормально ездить, а водители маршруток вынуждены объезжать ямы по обочинам.

«В Российском нет ни нормальных автомобильных дорог, ни тротуаров. После небольшого дождя тропинки и проезжая часть превращаются в одно большое месиво. Местные в непогоду или выискивают небольшие островки, или сроят мостики и переправы собственными руками», — сказал в своем ролике Варламов. Ситуацию в поселке Российском Варламов в итоге сравнил с «дремучей африканской страной». Проблемы Российского. По словам местных жителей, проблемы в поселке начинаются с дорог. Дороги в Российском подтапливает круглогодично не только дождевой водой, но и канализационной.

«Дождь пройдет, и канализационная вода смешивается. Летом тут вода постоянно… И воняет постоянно все… Грубо сказать, у плохой хозяйки в туалете чище», — рассказывает местная жительница. Варламов в ролике говорит, что из-за стихийной застройки в поселке постоянно возникают проблемы с водой, газом и электричеством, так как количество жителей в Российском растет, а инфраструктура не развивается.

Ранее Юга.ру писали, что внутри краснодарского поселка Российского есть еще один коттеджный поселок — Комарово. Люди там живут на улицах без названий. Они приглашали к себе чиновников, чтобы они помогли разобраться с проблемой, но те упорно игнорируют их просьбы.

«Как результат того, что местные власти никак не задумываются о последствиях, растут такие районы. Ответственность за это должны нести люди, которые позволили этому градостроительному преступлению произойти… Происходит это все потому, что здесь нет ответственности ни у застройщиков, ни у городских властей, которые разрешают здесь все это строить и принимают без инфраструктуры. В результате на бывших картофельных полях растут какие-то дикие муравейники, люди за копейки покупают здесь жилье, а потом годами живут в такой среде… Это 2022 год, это Краснодар, это довольно богатый край. Такое происходит здесь много-много лет», — сказал Варламов.



Транспортная доступность поселка. Поселок Российский с Краснодаром связывают только маршрутки. Трамваев и троллейбусов здесь нет. После дождя, по словам таксиста, который подвозил Варламова, некоторые водители отменяют заказы, потому что «это нереально по таким дорогам проехать, там не только асфальта нет, там просто грязь». «У нас нет ничего, кроме маршруток. Когда начинается гололед, маршрутка не может проехать, она начинает крениться… Это страшно», — рассказала журналистка сайта 93.ru Анастасия Пирожникова.

Ранее Юга.ру спрашивали у прокурора Краснодарского края Сергея Табельского, как обстоят дела с застройщиками Музыкального района (большинство домов там построены незаконно). «Здесь решать нужно комплексно и смотреть администрации — либо расселять микрорайон, либо благоустраивать», — ответил Табельский.