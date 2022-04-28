Суд удовлетворил иск к КТК на 5,3 млрд рублей за разлив нефти под Новороссийском

Краснодарский суд 27 апреля удовлетворил иск Росприроднадзора к КТК на 5,3 млрд рублей за ущерб от разлива нефти в море

Напомним, летом 2021 года в акватории Черного моря под Новороссийском произошел разлив нефти во время загрузки танкера Minerva Symphony. Это случилось при погрузке с терминала «Каспийского трубопроводного консорциума». Тогда в компании заявили, что площадь пятна составила около 200 кв. метров. Ученые РАН сделали снимок из космоса и сообщили, что пятно в 400 тыс. раз больше заявленного и составляет 80 кв. километров. Нефть попала в дельфинарий в Утрише и добралась до Абрау-Дюрсо. По факту разлива нефти возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ (Загрязнение морской среды). Росприроднадзор оценил сумму ущерба в 4,4 млрд рублей. В КТК с этим не согласились и назвали сумму меньше.

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Глава Росприроднадзора Светлана Родионова говорила, что с КТК будут проводиться переговоры и если компания не согласится возмещать ущерб, то ведомство обратится в суд. 27 апреля Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора к КТК за ущерб от разлива нефти. Теперь компания должна выплатить 5,3 млрд рублей. Кроме того, судья отклонил ходатайство КТК об отложении судебного разбирательства и проведении экспертизы, сообщил ТАСС. Представитель ведомства на суде заявил, что КТК хочет привлечь стороннюю организацию для подсчета объемов вышедшей в море нефти. Такую меру консорциум предлагает из-за сильных разногласий сторон в расчетах. Но в Росприроднадзоре считают, что таким способом компания хочет затянуть судебный процесс.