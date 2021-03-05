Новороссийский порт оштрафовали на 3,6 млн рублей за мусор в море

4 марта стало известно, что с Новороссийского морского торгового порта (НМТП) взыщут почти 4 млн рублей

В августе 2019 года инспекторы Росприроднадзора осматривали акваторию Черного моря и обнаружили мусор в районе причалов порта. Компанию привлекли к административной ответственности и обязали возместить ущерб — 3,6 млн рублей.

Порт не стал выплачивать ущерб, из-за чего ведомство обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края. Он признал действия инспекторов правомерными. НМТП обжаловал решение суда, но жалобу не удовлетворили. Теперь с предприятия взыщут деньги за экологический вред.

Это не первый иск к порту. В феврале суд подтвердил, что Росприроднадзор имеет право оштрафовать НМТП на 44,56 млн рублей. До этого ведомство обнаружило 17 нарушений природоохранного законодательства.