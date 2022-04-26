«Магнит» открыл первый магазин за границей. Магазин MCosmetic появился в Узбекистане
ПАО «Магнит» объявил об открытии магазина косметики шаговой доступности в Ташкенте
26 апреля пресс-служба ретейлера сообщила, что в Ташкенте открыли MCosmetic — магазин формата дрогери (дискаунтер в формате самообслуживания, расположенный рядом с домом или в торговом центре) с товарами для красоты и здоровья. Это первый магазин компании за пределами России. В ближайшее время ретейлер планирует открыть еще несколько таких торговых точек. Все указатели, вывески и промоматериалы там продублированы на русском и узбекском языках. Узбекские товары выделены специальными указателями — это бытовая химия, средства гигиены, текстиль и другая продукция более 15 брендов.
В магазинах Mcosmetic продаются непродовольственные товары: декоративная и уходовая косметика, парфюмерия, бытовая химия, средства гигиены, продукция для детей, дома и животных.
Для покупателей планируют создать программу лояльности, в том числе, для держателей карт.
По словам директора по стратегии и инвестициям розничной сети Андрея Бодрова, компания видит потенциал развития узбекского рынка в сегменте дрогери.
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Ранее Юга.ру писали, что 4 февраля 2022 года компания опубликовала годовой отчет, в котором сообщила о росте выручки до 1,856 трлн рублей, прибыли — до 51,7 млрд рублей. На розницу пришлось 1,8 трлн выручки, из них на сеть «Магнит» приходится 1,6 трлн рублей, на купленную в июле 2021-го сеть «Дикси» — 127 млрд рублей.
Напомним, в феврале 2018 года бизнесмен Сергей Галицкий продал акции своей компании «Магнит». Позже он признался, что хочет жить спокойной жизнью и заниматься развитием детского футбола. Галицкий заплатил в бюджет Кубани 15 млрд рублей налогов от продажи ретейлера. Из них 3 млрд рублей получил Краснодар.