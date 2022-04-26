«Магнит» открыл первый магазин за границей. Магазин MCosmetic появился в Узбекистане

26 апреля пресс-служба ретейлера сообщила, что в Ташкенте открыли MCosmetic — магазин формата дрогери (дискаунтер в формате самообслуживания, расположенный рядом с домом или в торговом центре) с товарами для красоты и здоровья. Это первый магазин компании за пределами России. В ближайшее время ретейлер планирует открыть еще несколько таких торговых точек. Все указатели, вывески и промоматериалы там продублированы на русском и узбекском языках. Узбекские товары выделены специальными указателями — это бытовая химия, средства гигиены, текстиль и другая продукция более 15 брендов.

В магазинах Mcosmetic продаются непродовольственные товары: декоративная и уходовая косметика, парфюмерия, бытовая химия, средства гигиены, продукция для детей, дома и животных.