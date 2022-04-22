В горах Сочи зацвели краснокнижные растения
Рассказываем, где и какие первоцветы можно увидеть весной, летом и осенью на курорте «Роза Хутор»
Зимой в горах Кавказского Причерноморья количество выпавшего снега побило пятилетний рекорд, а весна приходит с задержкой. Старожилы этих мест недоумевают — обычно плодовые деревья отцветали в середине марта, и к этому времени удавалось завершить посадки на приусадебных участках, а в этот раз природа заставила подождать. Лишь недавно холода окончательно отступили и горы стали быстро покрываться свежей зеленью и цветами.
Пока на вершинах лежит снег, в долинах раскрываются долгожданные первоцветы. На склонах вдоль берегов реки Мзымты появились белые подснежники и лиловые цикламены — это редкие краснокнижные растения.
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«Горы — удивительное место для наблюдения смены сезонов. Ведь у нас это происходит не только по календарю, но и по вертикали — весна поднимается к вершинам гор из долины, а зима, наоборот, спускается с гор к берегам реки. Западный Кавказ в России выделяется высочайшим биологическим разнообразием, и в окрестностях курорта насчитывается свыше 950 видов растений, треть которых — эндемики, т.е. встречаются только в этой части мира. Склоны хребта Аибга, на котором расположен курорт «Роза Хутор», населяют более 180 редких видов животных и растений, ряд которых носит реликтовый характер и хранит память ушедшей геологической эпохи. И как только снег отступает и проявляются проталины, мы в первую очередь видим необычайно красивое лицо горной природы», — отметил директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.
По мере повышения линии таяния снега они уступают место морозникам, фиалкам и незабудкам, за которыми поспевает лесная земляника. Пестрые цветочные ковры можно увидеть в еще не успевшем покрыться листвой лесу, прогуливаясь вдоль набережной Мзымты в Роза Долине.
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На набережной курорта «Роза Хутор» пышно цветет сакура, собирая вокруг желающих сделать фото. В близлежащих населенных пунктах повсеместно цветут нарциссы и плодовые деревья — вишни, яблони и груши.
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Летний сезон на «Роза Хутор» в этом году стартует 29 апреля, и совсем скоро гости курорта увидят цветение диких кавказских груш в лесу и желтые рододендроны с головокружительным ароматом.
В конце мая на высоте 1170 метров над уровнем моря в Горной Олимпийской Деревне, вдоль освободившихся от снега горнолыжных трасс расцветут люпины. Это красивые растения, но их распространение на территории курорта приходится регулировать, чтобы они не угрожали местным видам флоры.
Во второй половине июня обильное зацветут альпийские луга. Когда снег отступит от вершин хребта Аибга, гостей курорта порадуют кавказские рододендроны, украшающие горы пышными кремовыми, белыми и розовыми цветами.
Середина лета на горных склонах ознаменуется цветением орхидей, колокольчиков и лилий, а к осени природа припасла отдельный сюрприз — когда природа казалось бы засыпает и ждет снега, на альпийских лугах ярко и обильно цветут шафраны, а в горных лесах — безвременники.
«Роза Хутор — место, где грань между зимней стужей и весенним разноцветьем можно наблюдать с февраля по июнь, перемещаясь вдоль линии таяния снега, сдвигающейся к вершинам гор с наступлением тепла. Это удивительное зрелище никого не оставляет равнодушным, и заставляет любит и ценить природу гор, ради встречи с которой к нам приезжают гости со всех концов России», — рассказывает Дмитрий Колосов.