В горах Сочи зацвели краснокнижные растения

Рассказываем, где и какие первоцветы можно увидеть весной, летом и осенью на курорте «Роза Хутор»

Зимой в горах Кавказского Причерноморья количество выпавшего снега побило пятилетний рекорд, а весна приходит с задержкой. Старожилы этих мест недоумевают — обычно плодовые деревья отцветали в середине марта, и к этому времени удавалось завершить посадки на приусадебных участках, а в этот раз природа заставила подождать. Лишь недавно холода окончательно отступили и горы стали быстро покрываться свежей зеленью и цветами.

Пока на вершинах лежит снег, в долинах раскрываются долгожданные первоцветы. На склонах вдоль берегов реки Мзымты появились белые подснежники и лиловые цикламены — это редкие краснокнижные растения.

© Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

«Горы — удивительное место для наблюдения смены сезонов. Ведь у нас это происходит не только по календарю, но и по вертикали — весна поднимается к вершинам гор из долины, а зима, наоборот, спускается с гор к берегам реки. Западный Кавказ в России выделяется высочайшим биологическим разнообразием, и в окрестностях курорта насчитывается свыше 950 видов растений, треть которых — эндемики, т.е. встречаются только в этой части мира. Склоны хребта Аибга, на котором расположен курорт «Роза Хутор», населяют более 180 редких видов животных и растений, ряд которых носит реликтовый характер и хранит память ушедшей геологической эпохи. И как только снег отступает и проявляются проталины, мы в первую очередь видим необычайно красивое лицо горной природы», — отметил директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

© Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

По мере повышения линии таяния снега они уступают место морозникам, фиалкам и незабудкам, за которыми поспевает лесная земляника. Пестрые цветочные ковры можно увидеть в еще не успевшем покрыться листвой лесу, прогуливаясь вдоль набережной Мзымты в Роза Долине.

© Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

На набережной курорта «Роза Хутор» пышно цветет сакура, собирая вокруг желающих сделать фото. В близлежащих населенных пунктах повсеместно цветут нарциссы и плодовые деревья — вишни, яблони и груши.

© Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Летний сезон на «Роза Хутор» в этом году стартует 29 апреля, и совсем скоро гости курорта увидят цветение диких кавказских груш в лесу и желтые рододендроны с головокружительным ароматом.

В конце мая на высоте 1170 метров над уровнем моря в Горной Олимпийской Деревне, вдоль освободившихся от снега горнолыжных трасс расцветут люпины. Это красивые растения, но их распространение на территории курорта приходится регулировать, чтобы они не угрожали местным видам флоры.

© Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Во второй половине июня обильное зацветут альпийские луга. Когда снег отступит от вершин хребта Аибга, гостей курорта порадуют кавказские рододендроны, украшающие горы пышными кремовыми, белыми и розовыми цветами.

© Фото пресс-службы «Роза Хутор»

Середина лета на горных склонах ознаменуется цветением орхидей, колокольчиков и лилий, а к осени природа припасла отдельный сюрприз — когда природа казалось бы засыпает и ждет снега, на альпийских лугах ярко и обильно цветут шафраны, а в горных лесах — безвременники.