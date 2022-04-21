Летом на «Роза Хутор» можно будет гулять по пешеходным тропам протяженностью 110 км

«Роза Хутор» откроет новый летний сезон 29 апреля

Летний сезон 2022 года курорт собирается провести под слоганом «Горы отражаются в тебе», символизирующим захватывающую красоту летних гор и возможность единения с природой. В приоритете, как и прежде, развитие природного туризма. Этим летом общая протяженность пеших троп на курорте достигнет 110 км (от 100 км в 2021 году). Совместно с Сочинским национальным парком курорт разработал и оборудовал 13 пеших маршрутов разной степени сложности. Среди них и посещение уникального парка водопадов «Менделиха», где находится самый высокий в горах Сочи водопад — «Золотой» (77 метров). Ожидается, что из-за рекордно снежной зимы все 7 водопадов парка будут особенно полноводными и живописными.

Одна из троп — новый прогулочно-познавательный маршрут «Нахазо», — ведет к одноименному кемпингу на южном склоне хребта Аибга, который этим летом впервые примет туристов. Длина маршрута около 7 км в одну сторону, перепад высот 420 метров, пройти его в одну сторону можно приблизительно за 3 часа. В кемпинге «Нахазо» есть 12 комфортных лоджей для жизни, можно взять аутдор-оборудование напрокат и проводить специальные групповые программы (горный тимбилдинг, йога, наблюдение за звездами и навыки туриста в горах). Узнать все о пеших маршрутах можно в Центре активного отдыха «Роза Хутор». На некоторые тропы можно выходить только вместе с опытным гидом-проводником. Гости «Роза Хутор» могут не только отправиться в поход по горам, но и прогуляться по окрестностям на велосипедах. Поклонникам познавательного и гастрономического туризма будет интересно побывать на этно-хуторе «Шишин двор» на склоне хребта Аибга. Это реконструкция типичного хутора русской переселенческой усадьбы: здесь есть козья ферма, птичник, пасека и сыроварня, гостям предлагают чаепитие или обед из свежих фермерских продуктов.