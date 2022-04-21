Летом на «Роза Хутор» можно будет гулять по пешеходным тропам протяженностью 110 км

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

«Роза Хутор» откроет новый летний сезон 29 апреля

Летний сезон 2022 года курорт собирается провести под слоганом «Горы отражаются в тебе», символизирующим захватывающую красоту летних гор и возможность единения с природой. В приоритете, как и прежде, развитие природного туризма. Этим летом общая протяженность пеших троп на курорте достигнет 110 км (от 100 км в 2021 году).

Совместно с Сочинским национальным парком курорт разработал и оборудовал 13 пеших маршрутов разной степени сложности. Среди них и посещение уникального парка водопадов «Менделиха», где находится самый высокий в горах Сочи водопад — «Золотой» (77 метров). Ожидается, что из-за рекордно снежной зимы все 7 водопадов парка будут особенно полноводными и живописными.

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Одна из троп — новый прогулочно-познавательный маршрут «Нахазо», — ведет к одноименному кемпингу на южном склоне хребта Аибга, который этим летом впервые примет туристов. Длина маршрута около 7 км в одну сторону, перепад высот 420 метров, пройти его в одну сторону можно приблизительно за 3 часа. В кемпинге «Нахазо» есть 12 комфортных лоджей для жизни, можно взять аутдор-оборудование напрокат и проводить специальные групповые программы (горный тимбилдинг, йога, наблюдение за звездами и навыки туриста в горах).

Узнать все о пеших маршрутах можно в Центре активного отдыха «Роза Хутор». На некоторые тропы можно выходить только вместе с опытным гидом-проводником.

Гости «Роза Хутор» могут не только отправиться в поход по горам, но и прогуляться по окрестностям на велосипедах. Поклонникам познавательного и гастрономического туризма будет интересно побывать на этно-хуторе «Шишин двор» на склоне хребта Аибга. Это реконструкция типичного хутора русской переселенческой усадьбы: здесь есть козья ферма, птичник, пасека и сыроварня, гостям предлагают чаепитие или обед из свежих фермерских продуктов.

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Продолжит работать и семейный веревочный «Йети Парк», маршруты которого разделены на зоны и интересны как самым маленьким посетителям, так и взрослым с его препятствиями на высоте 22 метра.

«Сегодня мы наблюдаем рост интереса к альтернативным видам отдыха, прежде всего к тем, что позволяют городским жителям погрузиться в «дикую» природу, зарядиться ее красотой и энергией. И мы готовы предоставить нашим гостям целый набор таких увлекательных, безопасных и комфортных путешествий в горы — разной продолжительности, сложности, уровня подготовки и т.д. Мы будем и дальше продвигать культуру летнего отдыха в горах и развивать необходимую для этого инфраструктуру», — рассказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Вновь откроет свои двери Детская Горная Академия, где юные гости смогут в игровой форме освоить массу практических навыков для выживания в лесу: научатся ставить палатку, вязать узлы, оказывать первую помощь. Курорт предлагает уникальный практикум в сфере орнитологии «Тайная жизнь птиц», который знакомит с миром пернатых, обитающих на «Роза Хутор». На территории и в окрестностях курорта встречается 256 видов птиц, около 100 из которых являются гнездящимися, а более 140 — пролетными, т.е. мигрирующими через горы Западного Кавказа, что делает этот регион чрезвычайно интересным для бердвотчинга.

Для тех, кто предпочитает морские купания, будут организованы регулярные шаттлы для поездок на оборудованный пляж курорта в Имеретинской низменности. В летнем сезоне также продолжат свою работу популярные круглогодичные аттракционы — подвесные мосты, высокогорные качели на Роза Пик и родельбан в Горной Олимпийской деревне. Интересен для посещения в любое время года этнографический комплекс «Моя Россия», где можно познакомиться с культурным и архитектурным многообразием нашей страны. На берегу реки Мзымта на площади в 3,3 гектара расположились 11 павильонов, выстроенных в стилистике отдельных городов и регионов России, в большинстве из них организованы тематические экспозиции об их истории и традициях.

«Мы будем открывать летние объекты и активности постепенно — в зависимости от их готовности и погодных условий. И как всегда сделаем все возможное, чтобы наши гости получили самые позитивные впечатления и оздоровительный эффект от отдыха среди горных вершин», — сказал Александр Белокобыльский.

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