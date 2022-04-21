Летом на «Роза Хутор» можно будет гулять по пешеходным тропам протяженностью 110 км
«Роза Хутор» откроет новый летний сезон 29 апреля
Летний сезон 2022 года курорт собирается провести под слоганом «Горы отражаются в тебе», символизирующим захватывающую красоту летних гор и возможность единения с природой. В приоритете, как и прежде, развитие природного туризма. Этим летом общая протяженность пеших троп на курорте достигнет 110 км (от 100 км в 2021 году).
Совместно с Сочинским национальным парком курорт разработал и оборудовал 13 пеших маршрутов разной степени сложности. Среди них и посещение уникального парка водопадов «Менделиха», где находится самый высокий в горах Сочи водопад — «Золотой» (77 метров). Ожидается, что из-за рекордно снежной зимы все 7 водопадов парка будут особенно полноводными и живописными.
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Одна из троп — новый прогулочно-познавательный маршрут «Нахазо», — ведет к одноименному кемпингу на южном склоне хребта Аибга, который этим летом впервые примет туристов. Длина маршрута около 7 км в одну сторону, перепад высот 420 метров, пройти его в одну сторону можно приблизительно за 3 часа. В кемпинге «Нахазо» есть 12 комфортных лоджей для жизни, можно взять аутдор-оборудование напрокат и проводить специальные групповые программы (горный тимбилдинг, йога, наблюдение за звездами и навыки туриста в горах).
Узнать все о пеших маршрутах можно в Центре активного отдыха «Роза Хутор». На некоторые тропы можно выходить только вместе с опытным гидом-проводником.
Гости «Роза Хутор» могут не только отправиться в поход по горам, но и прогуляться по окрестностям на велосипедах. Поклонникам познавательного и гастрономического туризма будет интересно побывать на этно-хуторе «Шишин двор» на склоне хребта Аибга. Это реконструкция типичного хутора русской переселенческой усадьбы: здесь есть козья ферма, птичник, пасека и сыроварня, гостям предлагают чаепитие или обед из свежих фермерских продуктов.
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Продолжит работать и семейный веревочный «Йети Парк», маршруты которого разделены на зоны и интересны как самым маленьким посетителям, так и взрослым с его препятствиями на высоте 22 метра.
«Сегодня мы наблюдаем рост интереса к альтернативным видам отдыха, прежде всего к тем, что позволяют городским жителям погрузиться в «дикую» природу, зарядиться ее красотой и энергией. И мы готовы предоставить нашим гостям целый набор таких увлекательных, безопасных и комфортных путешествий в горы — разной продолжительности, сложности, уровня подготовки и т.д. Мы будем и дальше продвигать культуру летнего отдыха в горах и развивать необходимую для этого инфраструктуру», — рассказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.
Вновь откроет свои двери Детская Горная Академия, где юные гости смогут в игровой форме освоить массу практических навыков для выживания в лесу: научатся ставить палатку, вязать узлы, оказывать первую помощь. Курорт предлагает уникальный практикум в сфере орнитологии «Тайная жизнь птиц», который знакомит с миром пернатых, обитающих на «Роза Хутор». На территории и в окрестностях курорта встречается 256 видов птиц, около 100 из которых являются гнездящимися, а более 140 — пролетными, т.е. мигрирующими через горы Западного Кавказа, что делает этот регион чрезвычайно интересным для бердвотчинга.
Для тех, кто предпочитает морские купания, будут организованы регулярные шаттлы для поездок на оборудованный пляж курорта в Имеретинской низменности. В летнем сезоне также продолжат свою работу популярные круглогодичные аттракционы — подвесные мосты, высокогорные качели на Роза Пик и родельбан в Горной Олимпийской деревне. Интересен для посещения в любое время года этнографический комплекс «Моя Россия», где можно познакомиться с культурным и архитектурным многообразием нашей страны. На берегу реки Мзымта на площади в 3,3 гектара расположились 11 павильонов, выстроенных в стилистике отдельных городов и регионов России, в большинстве из них организованы тематические экспозиции об их истории и традициях.
«Мы будем открывать летние объекты и активности постепенно — в зависимости от их готовности и погодных условий. И как всегда сделаем все возможное, чтобы наши гости получили самые позитивные впечатления и оздоровительный эффект от отдыха среди горных вершин», — сказал Александр Белокобыльский.