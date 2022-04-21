Участки земли под садоводство менее 5 гектаров на Кубани можно будет взять в аренду без торгов

Депутаты ЗСК приняли во втором чтении поправки в закон о сдаче в аренду государственных и муниципальных земель сельхозназначения

Предложение об изменениях внес губернатор Краснодарского края. Документ представил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.

По его словам, эти изменения необходимо внести, чтобы включить в оборот земельные участки площадью менее 5 гектаров и предоставить их предприятиям АПК для развития садоводства.

Комментируя документ, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что садоводческая отрасль в крае развивается бурными темпами. Только в текущем году планируется заложить 1700 гектаров новых садов.