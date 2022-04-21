Участки земли под садоводство менее 5 гектаров на Кубани можно будет взять в аренду без торгов

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Депутаты ЗСК приняли во втором чтении поправки в закон о сдаче в аренду государственных и муниципальных земель сельхозназначения

Предложение об изменениях внес губернатор Краснодарского края. Документ представил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.

По его словам, эти изменения необходимо внести, чтобы включить в оборот земельные участки площадью менее 5 гектаров и предоставить их предприятиям АПК для развития садоводства.

Комментируя документ, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что садоводческая отрасль в крае развивается бурными темпами. Только в текущем году планируется заложить 1700 гектаров новых садов.

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«Сегодня Кубань ежегодно производит около 40% от общего урожая товарной плодово-ягодной продукции страны. Но потребности России намного выше, и нам необходимо использовать все возможности для насыщения рынка. Самое эффективное решение проблемы — переход к современным технологиям. Таким, как сады интенсивного типа, которые позволяют получать максимальный урожай с гектара, рано начинают плодоношение», — подчеркнул Юрий Бурлачко.

Инвесторам, желающим вкладывать средства в закладку садов интенсивного типа, закон предоставит дополнительные льготы, добавил руководитель краевого парламента.

Ранее Юга.ру писали о том, что цветет на Кубани в мае, а чуть позже и в конце мая — начале июня. А после сезона цветения начинается сезон плодоношения, в Краснодарском крае фрукты и ягоды можно найти не только в садах, но и на городских улицах.

Аренда Законодательство ЗСК Сельское хозяйство Юрий Бурлачко

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