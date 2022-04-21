Производители чая смогут получить субсидии на Кубани

Краснодарский край

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  • Чайная плантация © Фото Александра Никонова, Юга.ру
    Чайная плантация © Фото Александра Никонова, Юга.ру

На очередной сессии кубанского ЗСК приняли в первом чтении поправки в закон о чаеводстве

Депутаты обсудили изменения в действующий на территории Краснодарского края закон о чаеводстве. Поправки касаются регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых выращиванием чая и производством из него конечной продукции.

Сейчас господдержку в регионе могут получить только зарегистрированные субъекты чаеводства. Изменения предполагают, что юрлица, ИП и КФХ, которые выращивают посадочный материал, закладывают плантации и ухаживают за ними, а также производят и перерабатывают чайный лист, будут автоматически признаваться субъектами чаеводства и смогут претендовать на получение субсидий.

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Предприятия должны будут выпускать продукцию в строгом соответствии с ГОСТом, введенным в действие с 1 марта 2022 года. Именно по нему теперь выпускается товар под брендом «Краснодарский чай».

Комментируя решение сессии, руководитель краевого парламента напомнил, что Кубань — единственный регион России, в котором почвенно-климатические условия позволяют выращивать чай.

«По данным нашего Минсельхоза в настоящее время чаепригодные земли в Краснодарском крае занимают территорию свыше 1,2 тыс. га. Из них реально работают и дают урожай чуть более трети. Одно это свидетельствует о том, что в отрасли накопилось много проблем. И еще немало предстоит сделать, чтобы вернуть краснодарскому чаю былую славу и прежние объемы производства. Рассматриваемый нами законопроект — еще один шаг в этом направлении», — считает Юрий Бурлачко.

Ранее Юга.ру писали, что в 2018 году «Мацеста чай» пожаловался в ФАС на «Краснодарский чай». Выяснилось, что в продукции «Объединения Краснодарский чай» в купаж входит смесь чаев, не выращенных на Кубани, однако на упаковке значится наименование «Краснодарский». При этом замруководителя ФАС России заявил, что ставит вопрос об аналогичном нарушении в продукции самой компании «Мацеста чай».

В 2020 году в Сочи заговорили о том, чтобы создать единый бренд местного чая — самого северного в мире. Тогда в музее Сочи журналистке Юга.ру рассказали, что первый чай появился на курорте в начале ХХ века. Кусты посадил Иуда Кошман в селе Солохаул. В 1906 году он собрал первый урожай.

ЗСК Сельское хозяйство субсидии Чай Юрий Бурлачко

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