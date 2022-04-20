В Сочи осудили застройщиков трех ЖК. Они украли у дольщиков 1 млрд рублей

Юга.ру писали, что застройщик обманул на 1,5 млрд рублей дольщиков «Фазотрона». Позже власти Сочи нашли инвестора, чтобы достроить дома. Работы обещали закончить в 2022 году. А за дольщиков «Горизонта» заступился боец и депутат совета депутатов городского округа Красногорска Джефф Монсон.

Напомним, в 2012 году в Сочи зарегистрировали компанию ООО «Ново-Градъ». Ее учредителями стали Анзор Пруидзе и Александр Кожукалов. С 2013 по 2018 годы Пруидзе и еще пять человек привлекали деньги дольщиков для строительства в Сочи ЖК «Туапсинский», апарт-комплексов «Фазотрон» и «Горизонт». Но возводить дома они не собирались.

Кроме того, Пруизде строил ЖК «Горка», «Москва», «Курортный проспект/Соколова», «Театральный». По делу об обмане дольщиков его арестовали в 2018 году, а в 2019 году дело передали в суд. Также к этому был причастен бывший вице-мэр Сочи Олег Вронский. Он выдавал разрешения на строительство, за что его осудили на три года.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края 19 апреля сообщили, что вынесли приговор всем шести застройщикам. Это Анзор Пруидзе, Денис Гринев, Виктория Викленко, Татьяна Бородкина, Зураб Хорава и Андрей Хрипков.

Всех обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Также они обвинялись по чт. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), но в процессе суда прокурор отказался от обвинения. Потерпевшими по делу признали 165 человек из разных регионов России. Ущерб оценили почти в 1 млрд рублей.

Отметим, ранее сообщалось, что за это время они получили 3,4 млрд рублей от 929 дольщиков. Это люди из Краснодарского края, Москвы, Московской, Новосибирской, Иркутской, Брянской и Владимирской областей.

Пруидзе назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет в исправительной колонии общего режима и штраф 500 тыс. рублей. Гринев получил год и 11 месяцев в колонии общего режима, но там он не проведет ни дня. Из-за того, что он находился под стражей и на домашнем аресте, срок засчитали отбытым. Векленко, Хорава, Бородкина и Хрипков получили условные сроки от двух до трех лет.