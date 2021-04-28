В мэрии Сочи 27 апреля сообщили, что нашли инвестора, который достроит апарт-комплекс «Фазотрон». В него вложили средства более 2,3 тыс. человек

Застройщиком апартаментного комплекса «Фазотрон» на улице Волжской, 22 является ООО «Рахас Инвест», его единственный учредитель — Анзор Пруидзе. В январе 2020 года дольщики жаловались, что работы на объекте не ведутся уже 3,5 года, а сам Пруидзе три года находится в СИЗО.

Дело в том, что Пруидзе является совладельцем или руководителем 20 юридических лиц, он возглавлял крупнейшие строительные компании в Сочи. В 2018 году его арестовали по делу об обмане дольщиков. В 2019-м дело передали в суд. По версии следствия, застройщик причинил ущерб участникам долевого строительства на сумму более 1,3 млрд рублей. К делу также причастен бывший вице-мэр Сочи Олег Вронский, который выдавал разрешения на строительство. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

27 апреля 2021 года в пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что проблемный апарт-комплекс «Фазотрон» достроит группа компаний «Альпика». Руководитель строительной компании Шамиль Нунаев отметил, что в ЖК построено только четыре корпуса из десяти, которые планировалось по проекту. За год ГК «Альпика» собирается завершить около 80% оставшихся работ. Строительство начнется уже в мае.