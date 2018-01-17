В Сочи арестовали руководителя крупнейших строительных компаний
В Сочи арестовали руководителя строительных компаний «Рахас-Инвест» и «ЮгСпецСтрой» Анзора Пруидзе
Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в Центральном районном суде Сочи.
«Пруидзе инкриминируют многочисленные эпизоды, связанные с обманом дольщиков. Их число в Сочи весьма внушительно. Если дело будет доведено до конца, то застройщику грозит реальный тюремный срок», — сообщает газета «Наш дом — Сочи».
В числе объектов, за которыми стоял Пруидзе, жилищные комплексы «Горка», «Москва», «Курортный проспект/Соколова», «Театральный». Некоторые из них стали долгостроями, вопрос судьбы домов не раз поднимался в мэрии Сочи.
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