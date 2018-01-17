В Сочи арестовали руководителя крупнейших строительных компаний

В Сочи арестовали руководителя строительных компаний «Ра­хас-Ин­вест» и «Юг­СпецС­трой» Ан­зора Пру­ид­зе

Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в Центральном районном суде Сочи.

«Пруидзе инкриминируют многочисленные эпизоды, связанные с обманом дольщиков. Их число в Сочи весьма внушительно. Если дело будет доведено до конца, то застройщику грозит реальный тюремный срок», — сообщает газета «Наш дом — Сочи».

В числе объектов, за которыми стоял Пруидзе, жилищные комплексы «Горка», «Москва», «Курортный проспект/Соколова», «Театральный». Некоторые из них стали долгостроями, вопрос судьбы домов не раз поднимался в мэрии Сочи.