В Новороссийске застройщик обманул дольщиков на 1 млрд рублей
В Октябрьском районном суде Новороссийска рассмотрят дело местного застройщика, который обманул 420 дольщиков
По данным МВД, 53-летний житель Новороссийска в течение пяти лет заключал договоры с долевого строительства с жителями края и приезжими. Но ни один дом так и не достроил.
«Пять жилых комплексов так и остались недостроенными, а возведение некоторых домов остановилось на стадии котлована», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Пострадавшими по делу проходят 420 человек. Общий ущерб превысил 1 млрд рублей. Все деньги застройщик забрал себе. Уголовное дело против застройщика направлено в Октябрьский районный суд города Новороссийска для рассмотрения по существу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уточнить адреса недостроев не удалось. В МВД эту информацию не раскрывают. У администрации города на это нет полномочий, а в суд дело еще не дошло.
Читайте также:
Ранее Юга.ру писали, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проверил новостройки в Новороссийске. В основном возводимые жилые комплексы вызвали критику, а кое-где даже негодование. Один ЖК Кондратьев сравнил с гетто. После этого губернатор провел совещание, на котором разбирались проблемы города. Он поругал за массовые нарушения в застройке местных чиновников, а не застройщиков.
Напомним, что в сентябре 2020 года Вениамин Кондратьева пообещал решить проблему обманутых дольщиков к 2023 году.