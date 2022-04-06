В Новороссийске застройщик обманул дольщиков на 1 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Октябрьском районном суде Новороссийска рассмотрят дело местного застройщика, который обманул 420 дольщиков

По данным МВД, 53-летний житель Новороссийска в течение пяти лет заключал договоры с долевого строительства с жителями края и приезжими. Но ни один дом так и не достроил.

«Пять жилых комплексов так и остались недостроенными, а возведение некоторых домов остановилось на стадии котлована», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
 
Пострадавшими по делу проходят 420 человек. Общий ущерб превысил 1 млрд рублей. Все деньги застройщик забрал себе. Уголовное дело против застройщика направлено в Октябрьский районный суд города Новороссийска для рассмотрения по существу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточнить адреса недостроев не удалось. В МВД эту информацию не раскрывают. У администрации города на это нет полномочий, а в суд дело еще не дошло. 

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Ранее Юга.ру писали, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проверил новостройки в Новороссийске. В основном возводимые жилые комплексы вызвали критику, а кое-где даже негодование. Один ЖК Кондратьев сравнил с гетто. После этого губернатор провел совещание, на котором разбирались проблемы города. Он поругал за массовые нарушения в застройке местных чиновников, а не застройщиков.

Напомним, что в сентябре 2020 года Вениамин Кондратьева пообещал решить проблему обманутых дольщиков к 2023 году.

Новороссийск Полиция Строительство Суд

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