В Новороссийске застройщик обманул дольщиков на 1 млрд рублей

По данным МВД, 53-летний житель Новороссийска в течение пяти лет заключал договоры с долевого строительства с жителями края и приезжими. Но ни один дом так и не достроил.

«Пять жилых комплексов так и остались недостроенными, а возведение некоторых домов остановилось на стадии котлована», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



Пострадавшими по делу проходят 420 человек. Общий ущерб превысил 1 млрд рублей. Все деньги застройщик забрал себе. Уголовное дело против застройщика направлено в Октябрьский районный суд города Новороссийска для рассмотрения по существу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточнить адреса недостроев не удалось. В МВД эту информацию не раскрывают. У администрации города на это нет полномочий, а в суд дело еще не дошло.