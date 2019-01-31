Дело крупнейшего застройщика Сочи об обмане дольщиков на 1,5 млрд рублей передали в суд. К этому причастен бывший вице-мэр Сочи
Владелец ряда строительных компаний Сочи Анзор Пруидз, обвиняемый в отмывании денег и обмане дольщиков, предстанет перед судом
46-летнего сочинца Пруидзе — руководителя строительных компаний «Рахас-Инвест», «ЮгСпецСтрой» и других — арестовали год назад.
Следствие установило, что с 2012 по 2016 год он привлекал денежные средства жителей разных регионов страны под видом долевого участия в строительстве двух многоквартирных жилых домов в Центральном и Хостинском районах курорта — жилых комплексов «Москва» и «Горка».
«По версии следствия, в ходе строительства застройщик допустил нарушения проектно-сметной документации в части этажности, в результате чего коммуникации к этим домам не подключены, и в эксплуатацию они не введены. Застройщик причинил ущерб участникам долевого строительства на сумму более 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, Пруидзе, используя подложное разрешение на строительство, заключил договоры долевого участия с 10 людьми при строительстве торгового центра "Привокзальный". После он направил в Росреестр информацию об аннулировании этих сделок и похитил более 100 млн рублей. В последующем часть денег он легализовал через сделки с одной из своих организаций», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Многоэпизодное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Наказание по этим статьям предполагает до 10 лет лишения свободы.
Пруидзе находится под стражей, на его имущество наложен арест. Дело направлено в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу.
Как сообщали Юга.ру, за превышение должностных полномочий при выдаче разрешения на строительство ЖК «Москва» в 2014 году был оштрафован на 80 тыс. рублей бывший вице-мэр Сочи Олег Вронский. В 2015 году его осудили еще по семи эпизодам превышения полномочий при выдаче разрешений на строительство и приговорили к трем годам колонии общего режима.
Напомним, квартир в ЖК «Москва» ждут больше 600 человек, а дольщиками ЖК «Горка» являются 250 человек.
В ноябре 2017 года о ситуации с ЖК «Москва» речь шла на совещании с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Тогда заявили, что вопросы по достройке ЖК «Москва» и «Ямайка» обсуждаются с потенциальными инвесторами. В октябре 2018 года первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко сообщил, что комплекс планируют исключить из списка проблемных объектов.
Чтобы достроить дом и ввести его в эксплуатацию, дольщики создали ТСЖ «ЖК "Москва"». С этим юридическим лицом ресурсоснабжающие организации смогут заключать договоры. МУП «Водоканал» согласился подключить дом к сети с беспроцентной двухгодичной рассрочкой. Алексеенко добавил, что еще остаются вопросы, связанные с выполнением и устранением замечаний от надзорных служб.
По данным «СПАРК-Интерфакс», всего Пруидзе является совладельцем или руководителем 20 юридических лиц. Самыми известными из них являются ООО «Центр финансовых технологий», ООО «Сочиторгинвест» и ООО «Элит Тауэрс».
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